Grand angle : Crimes

« A dénoncer ceux qui boivent on fini toujours par trinquer ». Cette maxime correspond parfaitement aux derniers développements intervenus dans le dossier syrien. En effet, depuis 2011, année du début de la guerre dans ce pays, les médias internationaux ont mis au pilori les autorités syriennes et l’armée régulière, l’accusant d’être à l’origine des pires crimes contre la population civile «désarmée et piégée». Réglées comme du papier à musique les réquisitoires de tous bords inondaient plateaux de télés et forums, de déclarations et autres témoignages fallacieux. Mais avec le dénouement certain et proche de cette crise, des bribes de vérités remontent en surface et les langues se délient peu à peu. Dernièrement, Amnesty International pourtant réputée peu enclin aux arguments de Damas, a accusé la coalition emmenée par les Etats-Unis de refuser de reconnaître son implication dans la mort de civils lors de l'offensive, l'an dernier, pour reprendre Raqa, ancienne place forte du groupe Daesh. Pour appuyer les Forces démocratiques syriennes (FDS), la coalition internationale a mené des frappes aériennes du 6 juin au 17 octobre 2017, tuant des centaines de civils. Amnesty International avait déjà indiqué que les frappes de la coalition sur Raqa, lors des combats pour la reprise de la «capitale» syrienne du groupe EI, pouvaient être constitutifs «d'éventuels crimes de guerre». Dans le même temps, le ministère syrien des AE a adressé deux messages au SG de l’Onu et au président du Conseil de sécurité sur le nouveau crime perpétré par la Coalition internationale contre les habitants de la ville de Hajine à Deir Ezzor, en utilisant les bombes au phosphore blanc. Le ministère syrien a indiqué que l'«utilisation par la Coalition internationale des armes prohibées au niveau international contre le peuple syrien est devenue une ligne systématique et préméditée, ce qui constitue une violation flagrante des règles du droit international et des droits de l’homme». L'attaque a fait un grand nombre de morts et de blessés, selon le ministère. Et comme dans tous les autres conflits qu’à connu l’humanité, la vérité émergera tôt ou tard des entrailles de l’oubli. Une question de temps peut être, suffisant pour panser les plaies mais qui n’effacera pas les traces indélébiles des crimes commis.

M. T.