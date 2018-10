60 ans de blocus : Cuba condamne l’hostilité de Washington

Cuba a condamné dimanche l'hostilité croissance des Etats-Unis envers l'île, deux semaines avant le vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution non contraignante appelant à la fin du blocus imposé depuis une soixantaine d'années au pays caribéen. Ces derniers mois, Washington a intensifié sa "rhétorique hostile" contre La Havane pour intensifier les tensions bilatérales, selon une déclaration rendue publique par Carlos Fernandez de Cossio, directeur des Affaires américaines au ministère cubain des Affaires étrangères. "Loin de discuter sur la base du respect (...), le gouvernement américain a recouru à des accusations frauduleuses et à des campagnes de diffamation", indique la déclaration, ajoutant que Washington continue de "fabriquer" de fausses accusations contre La Havane telles que les incidents sanitaires qui ont affecté les diplomates résidant à Cuba. Carlos Fernandez de Cossio a déclaré que la Maison Blanche semblait défendre par tous les moyens le blocage économique contre Cuba, une politique depuis longtemps rejetée par la communauté internationale au sein de l'ONU. Le 31 octobre, la Havane présentera pour la 27e fois devant l'Assemblée générale des Nations unies une résolution non contraignante condamnant la politique d'embargo unilatéral, qui reçoit chaque année un soutien écrasant de la communauté internationale.