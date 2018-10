Corées : Vers la mise en œuvre de la Déclaration de Pyongyang

Une réunion de haut niveau entre la Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée (RPDC), s'est tenue hier, dans le village frontalier de Panmunjom sur la mise en œuvre de la Déclaration de Pyongyang, convenue entre les dirigeants des deux pays lors du sommet de septembre à Pyongyang. Le dialogue de haut niveau a commencé à 10h heure locale (1h GMT) dans la maison de la Paix, un bâtiment sud-coréen, selon la presse sud-coréenne. La délégation sud-coréenne, composée de cinq membres, était dirigée par le ministre sud-coréen de l'Unification Cho Myoung-gyon, tandis que son homologue était le président du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la Corée du Nord, Ri Son Gwon. Avant son départ, M. Cho a déclaré à la presse que les discussions porteraient sur l'application de la Déclaration de Pyongyang et le calendrier de réunions de travail plus détaillées. La Déclaration de Pyongyang a été signée par le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant suprême de la Corée du Nord Kim Jong Un à l'issue de leur troisième sommet le mois dernier dans la capitale de la RPDC. Afin d'appliquer cette déclaration, le dialogue devrait porter sur la modernisation et éventuellement le raccord de lignes ferroviaires transfrontalières et l'établissement d'un comité militaire conjoint en vue de mettre fin aux hostilités dans la zone frontalière.