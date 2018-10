L’après-Idleb : mises en garde de Damas

Le principal groupe terroriste à Idleb a ignoré le délai pour son retrait d'une future zone tampon dans la province d’Idleb de la Syrie, jetant un doute hier sur un accord censé prévenir un nouveau bain de sang.

«Nous n'abandonnerons pas le choix du combat», a écrit le groupe. "Nous n'abandonnerons pas nos armes". Il n'a toutefois pas clairement dit s'il rejetait l'accord russo-turc, alors qu'il avait retiré ses armes lourdes de la future zone tampon en application de l'accord. Mais ka semaine dernière, Moscou a semblé dire qu'elle pourrait accepter un bref retard dans l'application de l'accord. Son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait ainsi dit qu'un retard d'un ou deux jours dans la mise en place de la zone tampon ne ferait aucune différence. Pour sa part, le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mouallem, a affirmé que Damas avait besoin de "temps" pour vérifier la mise en œuvre de l'accord russo-turc sur Idleb, fragilisé par l'absence de retrait des terroristes d'une future zone tampon, prévu hier. "Nous devons prendre le temps (...). Nos amis russes doivent juger si l'accord a été appliqué ou pas", a dit M. Mouallem lors d'une conférence de presse à Damas avec son homologue irakien, Ibrahim Jaafari. "Nous devons attendre la réaction de la Russie", qui "surveille et suit" la situation et dont la police militaire devra "patrouiller dans la zone tampon", a-t-il ajouté. "Nous devons attendre mais, dans le même temps, nos forces armées sont prêtes dans les environs d'Idleb", a-t-il dit. Walid Mouallem a répété que la province d'Idleb et les zones avoisinantes, à l'instar de toutes les régions de Syrie, avaient vocation à revenir "sous souveraineté syrienne". Il n'a pas exclu un éventuel recours à l'option militaire. "Le Front al-Nosra (actuel Hayat Tahrir al-Sham/HTS, ndlr) apparait sur 27 «listes terroristes» aux Nations unies et doit être délogé de son dernier bastion", a-t-il argué. Ces propos font écho à ceux du président Bachar al-Assad, qui a récemment qualifié de "temporaire" l'accord russo-turc, et a assuré qu'Idleb et les régions voisines reviendraient à terme sous contrôle des autorités syriennes. Devant la presse, M. Mouallem a évoqué l'après-Idleb, notant que le but de Damas serait de libérer "l'est de l'Euphrate", en allusion aux régions sous le contrôle des forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde soutenue par Washington, présente dans le nord et l'est. A ce sujet, le ministre syrien a mis en garde les Kurdes, qui avaient proclamé en 2016 la création d'une vaste "région fédérale" dans les territoires du nord du pays notamment conquis aux dépens du groupe Daesh, avec l'appui de Washington. "Nous n'accepterons pas le fédéralisme" a-t-il prévenu, jugeant ce modèle de gouvernance "contraire à la constitution syrienne".

M. T. et Agences