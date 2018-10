Dans la lucarne : Défi relevé !

Le match Algérie-Benin comptant pour les éliminatoires de la CAN2019 prévue au Cameroun a tenu toutes ses promesses. Les détracteurs des verts et aussi de l’entraîneur national ont dû « raser les murs ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que Belmadi a redonné vie à un groupe qui semblait déjà blasé par le fait de jouer en sélection nationale. On peut dire qu’avec les précédents coachs, ils ont perdu toute volonté de se donner à fond. C'est-à-dire qu’on n’avait pas réussi à leur permettre de se montrer volontaires ou autre chose. On se faisait battre par des équipes de moindre envergure. La FAF avait tout tenté pour ramener la confiance au sein de cette sélection nationale, mais en vain. On avait fini par trouver «l’oiseau rare». En effet, après des pérégrinations, on avait fini par trouver celui qui peut nous mener à bon port, notamment pour le dernier objectif qui reste pour Zetchi et son équipe. Belmadi, désigné en début du mois d’Août 2018, semblait être le bon choix du fait qu’il était adopté, dès le début, par le public algérien. C’était un peu l’unanimisme qui avait prévalu au bon sens du terme et le public le plus ravi par cette arrivée du fait qu’ils avait demandé dès le départ à ce que Belmadi prenne la sélection nationale. C’est vrai qu’on avait raté la victoire devant la Gambie à Banjul, mais on est parvenu à se reprendre cette fois, à Tchaker, devant les Béninois. Il faut dire que devant des gradins pleins à ras bord, les nôtres avaient fourni une prestation plus qu’acceptable. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs ont retrouvé leur joie de jouer et cela a été visible à partir de la position du public. Ce dernier était charmé par ce qu’il avait vu sur le terrain. Il n’a pas cessé de dire « one, two, three, viva l’Algérie ». Cela prouve qu’il a été conquis par le groupe de Belmadi. Et en gros, c’est très réconfortant pour notre « onze national ». Il faut dire que le public n’a pas proféré la moindre insulte ou désapprobation. Bien au contraire, ils a adopté Belamdi et son groupe. Le jeune Attal faisait des merveilles et Bounedjah a montré une grande efficacité aux avant-postes. Belmadi avait affirmé que l’ENA va retrouver son football. On peut dire que ce n’est pas encore à 100 %, mais on n’est pas loin de l’objectif tracé. Il faudra encore travailler pour que tous les « feux soient au vert ». Ce qui est bien dans tout cela, c’est que Belmadi, qui était optimiste dès le départ, a réussi non seulement à relever le défi, mais surtout à « monter » une équipe qui puisse rivaliser avec les meilleurs en Afrique. Il faudra désormais confirmer ce mardi devant le Bénin, mais aussi à attendre de rencontrer de « grosses cylindrées » encore plus fortes. Toujours est-il, on a dépassé la phase de doute et d’incertitude. Ce qui compte, c’est qu’on a réussi à colmater les brèches et surtout à gagner la confiance du public qui était très importante. En soi, il s’agit d’une très bonne chose. Bon vent pour les verts et Belmadi !

Hamid Gharbi