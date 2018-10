Eliminatoires CAN-2019 Aujourd’hui à 16h à Cotonou : Bénin - Algérie : la qualification en point de mire

Les verts sont, depuis dimanche dernier, au Bénin, et plus précisément dans la capitale de ce pays, Cotonou, pour tenter d'assurer la qualification pour la CAN-2019, prévue au Cameroun.

Les Verts occupent, pour le moment, en solo, la première place avec quatre points, alors que les deux autres équipes du groupe n'en possèdent que deux points chacun. Par conséquent, l'Algérie sort aisément du lot. Elle est même bien placée pour assurer sa qualification dès cette sortie en cas de victoire. Avec dix points dans son escarcelle, elle ne pourra pas être rattrapée, hormis par le Bénin. Par conséquent, tous les « feux sont au vert » pour les poulains de Belmadi. En dépit de la défection, à la dernière minute, d'Islam Slimani pour blessure, Belmadi a en main une autre "pépite" en la personne de Baghdad Bounedjah. Ce "pur produit" du championnat national est déjà sur toutes les lèvres. En deux sorties avec Belmadi, il a déjà "claqué" deux buts. C'est un joueur qui possède une très bonne pointe de vitesse en savant mieux que quiconque comment se placer. C'est ce qui lui avait permis de prendre à défaut son vis-à-vis, à Tchaker, devant cette équipe béninoise qui pratique un très bon football. Il y a aussi le jeune Attal qui s'est distingué agréablement bien. Certes, dans son poste, il a été quelque peu malmené, mais lorsqu'il monte en attaque, il est tout simplement irrésistible sur le « flanc ». D'ailleurs, la plupart des observateurs sont subjugués par le comportement de cet ex-joueur du PAC de Zetchi. Il faut dire aussi qu'il a évolué depuis qu'il est passé par le championnat belge (Courtrai) et maintenant avec Nice (France). Il y avait aussi beaucoup de satisfactions aussi bien au niveau du milieu du terrain qu'en défense avec la bonne entente entre Tahrat et Bensebaïni. Ce dernier a même réussi à "décoder" le jeu adverse en ouvrant le score. Ce qui avait eu pour effet de donner une plus grande confiance et aussi maîtrise à notre sélection nationale qui a pu mieux juguler les quelques essais adverses. La formation de Michel Dussuyer a été loin d'être un faire-valoir venu uniquement pour « limiter les dégâts». Il faut reconnaître, elle nous avait posé pas mal de problèmes, notamment au milieu, mais aussi sur les «côtés» où on arrivait à passer avec une certaine facilité. Et cela peut être considéré comme une «faille» qu'il faudra combler pendant cette rencontre d'aujourd'hui contre cette équipe du Bénin qui, faut-il le répéter, nous réussit assez bien. En 35 ans de confrontations directes, elle ne nous avait pas battus. Et cela ne va pas commencer dès aujourd'hui. Les nôtres sont très concentrés sur leur sujet et surtout, ils ne veulent pas dilapider cette bonne passe actuelle. Le fait que notre sélection nationale a retrouvé sa joie de jouer est en soi une très bonne chose qui peut nous permettre de confirmer le résultat d'il y a quelques jours à Tchaker. Il faut dire que sur le plan physique, tout fonctionne comme souhaité par tous et notamment Djamel Belmadi. Ce dernier accorde une grande importance à cette sortie, la deuxième pour lui et son groupe, sur le plan officiel, depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale le 03 août dernier. Il est clair que tout le monde voudrait voir le comportement des verts hors de leurs bases du fait que la phase finale de la CAN 2019 aura lieu au Cameroun. C'est-à-dire à l'extérieur. Et cela comptera pour nos capés pour voir s'ils arrivent à bien tenir le coup et s'adapter aux conditions climatiques, notamment l'humidité, la chaleur et aux pluies brutales et diluviennes. Les algériens auront l'opportunité, aujourd'hui, sur le "ground" du stade principal de Cotonou d'avoir une idée plus ou moins précise, puisqu'ils se sont entraînés, hier, à l'heure du match. Les protégés de Belmadi sont, le moins que l'on puisse dire, très motivés pour nous sortir un grand match et engendrer un résultat positif et gagner encore des places dans le Ranking-Fifa. Un succès va nous permettre, d'une manière quasi-définitive, de faire le vide autour de nous. C'est-à-dire, c'est la qualification déjà assurée dans la poche avant la venue de la Gambie et le déplacement du Togo. Les verts sont sereins et ont les moyens de se défaire de cette équipe du Bénin, très joueuse et surtout sportive qui pratique un bon football. On ne doit pas les sous-estimer ou de jouer en « farniente ». Auquel cas ce serait une erreur impardonnable. On sait que ce n'est pas de la mentalité de Belmadi qui est, avant tout, un "gagneur". Et il va le prouver sur ce terrain de Cotonou. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

H. G.