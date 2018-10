M. Guitouni reçoit Le MAE nigérian : Assurer la stabilité des marchés pétroliers et gaziers

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, avec lequel il a discuté de la coopération énergétique entre les deux pays et ses perceptives. Lors de cette entrevue, en marge des travaux de la 4e session de la Haute commission bilatérale algéro-nigériane, les deux ministres ont abordé l’accord de coopération dans les domaines des hydrocarbures, des mines, et de l’énergie signé à Abuja, mi-janvier 2002, en marge des travaux de la première session de la Haute commission bilatérale algéro-nigériane. A ce propos, en vue d’initier les discussions entre les experts des deux pays dans l’objectif d’identifier des axes de coopération concrets dans le domaine de l’énergie, les deux parties ont convenu de «mettre en place un groupe de travail mixte» prévu par l’Accord de coopération dans le domaine des hydrocarbures et de l’énergie. Les parties ont également évoqué les opportunités d’affaires et d’investissement dans d’autres domaines tels que les énergies renouvelables, l’offshore pétrolier et gazier et la formation. Elles ont également discuté des concertations et du dialogue entre les deux pays dans le cadre de l’Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), afin d’assurer la stabilité des marchés pétroliers et gaziers dans l’intérêt mutuel des producteurs et consommateurs.



Entretien avec M. Zaâlane



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu M. Geoffrey Onyeama, avec lequel il a examiné les voies de renforcement de la coopération entre les deux pays. Cet entretien s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et la consolidation du partenariat entre l’Algérie et le Nigeria dans le domaine des travaux publics et des transports. Lors de cette rencontre, M. Zaalane a évoqué les différents activités et projets de son secteur dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, mettant en avant la réactivation des commissions sectorielles au sein des secteurs des travaux publics et des transports terrestre, aérien et ferroviaire.

Les deux parties ont abordé également le projet de la route Transsaharienne (Alger-Lagos). De son côté, le ministre nigérian s’est dit satisfait de la confiance et des relations étroites unissant les deux pays, affirmant la détermination de son pays à relancer et à développer le partenariat et la coopération bilatérale et leur élargissement à d’autres domaines économiques.

Au terme des entretiens, les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts en vue de concrétiser les aspirations des deux pays au mieux des intérêts communs, mettant en avant les bonnes relations liant l’Algérie et le Nigeria.