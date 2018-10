Une nouvelle vision de réhabilitation et de  progrès 

M. Bedoui a rappelé que la décision du Chef de l’État portant réactivation des Fonds spécial du Sud et des Hauts Plateaux a pour but «de rattraper le retard constaté dans l’exécution du programme de développement de ces régions».

Amélioration et encouragement du climat d’investissement, octroi de dispositifs et d’infrastructures nécessaires au profit des populations des régions frontalières et renforcement des moyens de compétences au niveau de la collectivité locale. Ce sont-là quelques-unes des recommandations retenues au terme de la rencontre nationale de deux jours consacrée au développement des zones frontalières, désormais hissées en priorité nationale dans l’action des hautes autorités du pays. La clôture s’est déroulée en présence de M. Noureddine Bedoui, qui, durant l’après-midi d’hier, a eu également à se concerter avec les 57 P/APC des communes frontalières, auxquels il a rappelé que toute politique de développement ne saurait se concrétiser sur le terrain sans l’implication énergique des élus locaux. «Je demeure fortement convaincu que la véritable force de proposition émane de la commune», dit M. Bedoui.

Il a aussi assuré les élus locaux de ces communes que les contraintes en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens seront levées. «Le gouvernement se fixe pour mission de réussir la mise en œuvre du nouveau programme spécial décidé par le Président de la République au profit des régions frontalières», a-t-il également fait savoir.

Un programme qui vise une meilleure réhabilitation, à travers le recours à une stratégie intersectorielle basée sur une meilleure exploitation du potentiel et des richesses diversifiées dont disposent les zones frontalières. «Nous allons agir dans le cadre de cette nouvelle vision judicieuse décidée par le Président de la République, pour élever les communes frontalières au rang de localités compétitives dans l’ensemble des domaines», a encore affirmé M. Bedoui. Il a rappelé, dans cette optique, la décision du Chef de l’État portant réactivation du Fonds spécial du Sud et des Hauts Plateaux, pour «rattraper le retard constaté dans l’exécution du programme de développement au niveau des ces régions». Il annonce que le nouveau projet de loi portant fiscalité des communes a été finalisé et déposé au secrétariat général du gouvernement. Par ailleurs, et pour revenir aux recommandations, leur application se fera suivant une stratégie intégrée aux potentialités des zones frontalières. Ces recommandations soulignent, notamment l’impératif de procéder au renforcement des relations transfrontalières, l’aménagement des points frontaliers afin de booster les capacités économiques des communes et la valorisation de la mobilité dans ces espaces, en veillant à l’amélioration du volet relatif à la sécurité vus comme des priorités concrètes.

À ce titre et dans le but de permettre aux zones frontalières de s’inscrire efficacement dans des dynamiques de développement compétitif et attractif, à l’échelle locale, nationale et transfrontalière, et de lutter efficacement contre toutes les formes d’économie informelle ; il y a lieu de satisfaire, dans l’urgence, un ensemble de conditions. Il est question, entre autres, de poursuivre la politique de l’État pour le renouveau rural, dans le cadre du programme (PPDRI) du développement de l’agriculture et les filières de l’élevage, ainsi que de la révision du système législatif et juridique régissant les opérations de commerce par troc.

Il est nécessaire également de renforcer l’attractivité territoriale par les stratégies et les mécanismes de communication et de marketing territorial, d’organiser les grands carrefours commerciaux et d’échanges, à l’exemple de l’Assihar et du Mouggar, de promouvoir les capacités de développement endogène, par l’exploitation des ressources naturelles et la valorisation des potentialités locales, et d’associer les universités, les centres de recherche et les centres techniques de la formation professionnelle dans le développement socio-économique de territoires frontaliers. Pour sa part, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a mis l’accent, dans son allocution de clôture des travaux, sur l’obligation de suivre les mécanismes d’application de ces recommandations, afin qu’elles soient mises en œuvre sur le terrain en rapport avec les aspirations des populations concernées, sans oublier le devoir de faire face aux menaces qui guettent la stabilité et la sécurité de l’Algérie.

Karim Aoudia