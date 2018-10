Energie : Travailler davantage avec les partenaires étrangers

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a affirmé que son secteur avait lancé plusieurs projets énergétiques, dans les domaines de l'exploitation du pétrole ou du gaz et des énergies renouvelables, afin booster la dynamique des investissements dans les régions frontalières, qui constituent une priorité nationale. «L'Algérie a réalisé plusieurs investissements dans des pays voisins tels que la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali et exploite plusieurs champs dans ces pays à travers la société Sonatrach, afin de redynamiser les investissements dans les régions frontalières qui disposent de fortes capacités qu'il y a lieu d'exploiter», a ajouté le ministre. «Après l'alimentation en électricité, l'Algérie devrait alimenter la Tunisie en gaz naturel (Sakiet Sidi Youcef), tandis que la Libye sera alimentée en électricité avant fin 2018, ce qui permettra de créer plusieurs projets d'investissement dans les wilayas frontalières algériennes», a relevé M. Guitouni. Le ministre a fait savoir, dans le même cadre, le lancement, par Sonatrach, de l'exploration du pétrole et du gaz dans plusieurs wilayas frontalières tels que El Tarf, Souk Ahras, Ouargla et El Oued dans quatre sites, soulignant, à ce titre, que ces projets devront créer «des milliers de postes d'emploi avec le lancement de l'étape d'exploitation». Deux autres projets ont été lancés pour explorer le pétrole et le gaz dans les wilayas d'Illizi et Béchar parallèlement au lancement de la réalisation de quatre centres de formation dans les métiers des hydrocarbures au profit des enfants du sud, a indiqué le ministre, assurant que tous les projets lancés ont été attribués à des entreprises nationales, ce qui signifie, a-t-il dit, qu'ils seront réalisés «avec une main d'œuvre algérienne pour un montant s'élèvant à 3,4 milliards de dollars». Evoquant les projets du phosphate devant être lancés dans plusieurs wilayas frontalières, le ministre a mis en avant l'importance d'exploiter et de transformer ce produit a grande valeur ajoutée pour l'économie nationale. Concernant les énergies renouvelables, le ministre a indiqué que l'Algérie réalisera son programme estimé à 22.000 mégawat avec une industrie locale ou en coopération avec les pays d'Afrique, ajoutant que le premier appel d'offre sera lancé prochainement pour la réalisation de ce programme, qui permettra d'employer 30 travailleurs pour 1 mégawat.