Développement des zones frontalières : Gouvernance et perspectives

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé hier la mise en place prochaine de mécanismes devant assurer la réalisation du programme de développement dans les wilayas frontalières du Sud, décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

«Nous procéderons, dans les jours à venir, à la mise en place de mécanismes et moyens à même d’assurer toutes les conditions pour réaliser le programme de développement des wilayas frontalière du Sud, décidé par Président de la République, Abdelaziz Bouteflika»,

a révélé M. Bedoui lors d’une rencontre avec les président des Assemblées populaires communales (APC) des wilayas frontalières du Sud, ajoutant qu’«il existe des aspects procéduraux et juridiques pour la concrétisation de ce programme, mais il y a également des priorités que nous devons prendre en charge prochainement».

Il a estimé que «grâce à ce programme, ces communes seront pionnières dans différents secteurs eu égard à leurs spécificités et aux ressources qu’elles recèlent».

Soulignant avoir rencontré, dimanche matin, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, M. Bedoui a réitéré l’engagement du Gouvernement à accompagner les présidents des APC des wilayas frontalières du Sud», affirmant «la forte volonté politique du président de la République et du Gouvernement de promouvoir ces communes pour qu’elles soient à la hauteur des aspirations de la population, tout en s’attachant à la mise en £œuvre des décisions issues de cette rencontre. Il a indiqué, par ailleurs, que le code des collectivités locales, «actuellement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement, élargira les prérogatives des présidents des APC», ajoutant que «le code de fiscalité locale redynamisera davantage les revenus des communes».

Le ministre de l’Intérieur a saisi cette occasion pour annoncer les nouveaux avantages destinés à l’encouragement de l’investissement touristique et agricole dans ces zones après avoir «reçu le feu vert du Président de la République», rappelant, à ce propos, les nouveaux mécanismes pour le soutien à l’emploi dans ces communes frontalières.

-----------------//////////////////////////

Les walis appelés à présenter des projets

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a instruit samedi les walis et les responsables des collectivités locales à présenter des projets d’investissement, soulignant qu’à travers le CNI, l’Etat a mis en place des mécanismes à même de faciliter et d’inciter à l’investissement. Le ministre a relevé que «rien n’empêche les walis et les collectivités locales de présenter des projets d’investissement», affirmant que cela ne doit plus être considéré comme étant l’apanage des entreprises économiques publiques et privées.

Dans leurs interventions, les walis des zones frontalières Sud se sont plaints du commerce informel et de la contrebande tout en focalisant sur le phénomène de l’émigration clandestine. A ce propos, le wali de Tamanrasset a fait savoir qu’il y a eu quelque 7.500 tentatives d’intrusion sur le territoire algérien de la part des migrants clandestins de différentes nationalités africaines. Dans le même sens, le wali d’Adrar a relevé les efforts consentis par l’Etat en matière de lutte contre la migration clandestine, soulignant qu’une enveloppe de 1,7 milliard DA a été dégagée par l’Etat pour la wilaya d’Adair afin de faire face à ce phénomène au niveau des frontières, notamment à Bordj Badji Mokhtar. De son côté, le wali de Tindouf s’est félicité de l'inauguration dernièrement du nouveau poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie à Tindouf, alors que le wali d’Illizi a appelé à créer une zone industrielle dans sa wilaya et lancer une étude pour déterminer le niveau de réserve des eaux souterraines dans la région. Les walis ont été unanimes à faire part de leur demande d’améliorer les réseaux d’alimentation en eau potable, la généralisation de l’électrification à certaines zones enclavées en plus de la levée du gel sur un nombre de projets à l’arrêt.



Des territoires attractifs



Le directeur général de l'Aménagement et de l'attractivité du territoire au ministère de l'Intérieur, Madjid Ait Saâda a annoncé l'élaboration, par le ministère, d'études sur les 9 zones frontalières. «Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika et du plan d'action du Gouvernement, le ministère de l'Intérieur a entamé l'élaboration d'études sur chacune des 9 zones frontalières définies dans le plan national de l'aménagement du territoire», a précisé M. Ait Saada. «Quatre études sont en cours d'élaboration pour l'aménagement et le développement des zones frontalières du Sud», a précisé le responsable, faisant état du lancement, le premier semestre 2019, des mêmes études pour les zones frontalières du sahel et des hauts plateaux. Détaillant la teneur de ces études, M. Ait Saâda a fait savoir qu'elles passaient par trois étapes à savoir, la présentation du bilan, l'élaboration d'un plan-programme d'aménagement et de développement, puis la création d'un tableau de bord pour le suivi dudit programme. Cette stratégie a pour objectif de réaliser le développement socio-économique dans ces zones et d'améliorer le niveau de vie de leurs habitants, renforcer la cohésion du territoire national, assurer le contrôle des zones sensibles notamment en matière de flux migratoire et d'activités illégales, en sus de la promotion de l'ouverture sur le Maghreb et l'Afrique, a soutenu le même responsable.

Cette stratégie repose sur «le renforcement des équipements et des structures au niveau de ces zones, l'établissement d'activités économiques, le désenclavement, la facilitation du déplacement et le développement des relations transfrontalières», a-t-il ajouté. Dans ce contexte, M. Ait Saada a insisté sur la nécessité de «prendre des mesures d'urgence et de mettre en place des programmes de développement au niveau des zones frontalières dans le but de relancer la dynamique de développement, rattraper certains manques enregistrés et améliorer le cadre de vie des citoyens y habitant.