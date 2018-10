Vaccination contre la Grippe saisonnière : début aujourd’hui

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera, aujourd’hui, à travers l’ensemble des wilayas du territoire national. Une quantité de 2,5 millions de doses de vaccin antigrippal est actuellement disponible au niveau des structures de santé et des officines du pays. C’est ce qu’a annoncé, hier, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

M. Djamel Fourar qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse tenue à l’institut national de santé publique (INSP), a indiqué qu’au total 2,5 millions de dose de vaccins contre la grippe saisonnière ont été acquises par le ministère de la Santé, dont 1,3 million ont déjà été distribuées au niveau des centres de santé dans le cadre de la campagne de vaccination de l’année 2018/ 2019.

« Ce vaccin destiné essentiellement aux personnes à risque à savoir les personnes âgées, les malades chroniques, les femmes enceintes et les enfants, sera administré gratuitement au niveau des établissements publics de santé», a fait savoir M. Fourar, ajoutant que le vaccin qui coûte 477 DA la dose, est également disponible au niveau des officines, où il est remboursé par la Sécurité sociale.

Le directeur de la prévention a, dans son intervention, fait état de la mobilisation des moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette campagne de vaccination qui débutera, aujourd’hui, soit le 15 octobre 2018 et s’étalera sur toute la période automne-hiver.

Soulignant l’intérêt de se faire vacciner, l’intervenant précisera que la vaccination qui demeure le seul moyen de protection contre le virus de la grippe et réduit de 90% le taux de mortalité, notamment chez les personnes à risque de complications. «Le vaccin contre la grippe saisonnière permet de protéger les personnes pour lesquelles la maladie représente un risque de complication grave», a-t-il expliqué, tout en précisant qu’un taux de couverture vaccinale de 95 % permettra de réduire sensiblement la transmission du virus dans la population. Le même responsable a, dans le sillage, rappelé que l’année dernière, 251 cas de grippe sèvres ont été enregistrés et cette infection respiratoire considérée, souvent, comme bénigne avait causé le décès de 26 personnes.

«Parmi ces décès, 13% des femmes enceintes et 42% des personnes atteintes de maladies chronique», a-t-il noté, tout en soulignant la nécessité de sensibiliser le grand public sur l’importance de la vaccination qui ne peut être que bénéfique pour leur santé.

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé a mis l’accent sur le rôle des médias dans l’information et la sensibilisation, afin d'inciter les citoyens à se faire vacciner, sans aucune crainte.

Il a, par ailleurs, fait part de la réactivation du diapositif de prise en charge des cas de grippe compliquée.

«Ce dispositif qui sera opérationnel des le début du mois de novembre prochain, veillera à la disponibilité des moyens nécessaires pour la protection et la prise en charge des cas de grippe compliquée», a indiqué M. Fourar.

Pour sa part, le Dr Fawzi Derrar, chargé de la surveillance de la grippe à l’Institut Pasteur d’Alger (IPA), a tenu à attirer l’attention sur le fait que le virus de la grippe change chaque année de souche d’où l’intérêt de renouveler le vaccin contre une affection qui peut être à l’origine de décès.

Il convient de noter qu’en Algérie, les syndromes grippaux représentent environ 10% des motifs de consultations. Ce taux varie en fonction de l’âge, dont les incidences les plus élevées sont observées chez les enfants âgés de 0 à 4 ans et sont de l’ordre de 3 à 5 fois plus élevées que chez l’adulte.

Kamélia Hadjib