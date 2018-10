Femme rurale : Une actrice du développement local

Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, a effectué, hier, une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, et a présidé les festivités nationales marquant la Journée internationale de la femme rurale, qui ont eu lieu dans la wilaya.

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée à la maison de la culture en présence des cadres de la wilaya, des représentants du mouvement associatif et des femmes bénéficiaires des différents dispositifs d’aide aux membres de cette catégorie, la ministre a annoncé le lancement d’un programme national de sensibilisation et de soutien à la femme rurale. Qu’elle habite les montagnes, le Sahara ou les Hauts Plateaux cette femme est connue pour son courage, que ce soit dans le travail agricole ou l’élevage a rappelé Mme Eddalia qui a souligné que les conditions climatiques difficiles ne l’ont pas empêché de réussir à assurer l’alimentation des membres de sa famille et même de vendre une partie de la récolte.

Elle a été un facteur essentiel du développement social a affirmé Mme Eddalia qui n’a pas manqué d’insister sur la nécessité de l’associer à tous les programmes destinés au monde rural. Justement la commission nationale chargée de la promotion de la femme rurale, dont le travail a été salué par la ministre, doit poursuivre sa mission pour accompagner les membres de cette catégorie et renforcer leurs capacités de production. Le mouvement associatif peut jouer aussi un rôle déterminant dans ce domaine a déclaré la ministre qui a évoqué l’importance du développement de l’esprit d’entreprenariat chez la femme rurale.

Elle est un exemple de l’apport de la femme dans le développement social et meme économique du pays a indiqué Mme Edalia qui a appelé les autorités locales de toutes les wilayas à consacrer des espaces de commercialisation aux femmes rurales dans leurs communes. Ces espaces a ajouté la ministre sont d’un apport certain pour les membres de cette catégorie. Ils viennent en appui aux initiatives prises par le secteur pour accompagner ces femmes dans la vente de leurs produits, comme les expositions locales et nationales, et même le site électronique qui assure un échange d’expérience entre elles.Mme Eddalia a également visité plusieurs projets lancés par les membres de cette catégorie qu’elle n’a pas manqué d’encourager en leur octroyant des aides. Notons que 8.971 femmes rurales de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont bénéficié du concours de l’Etat pour devenir productives.

F. D.