Education nationale : La réintégration des élèves exclus se poursuit

«La réintégration des élèves exclus n’a pas un grand impact sur la capacité d’accueil des classes.» C’est du moins l’avis du président de l’association nationale des parents d’élèves, M. Khaled Ahmed, qui affirme que le chiffre de 60 élèves par classe, annoncé récemment dans la presse, ne peut être généralisé, «en aucun cas». «On ne peut, en effet, généraliser à tout Alger un cas constaté dans une région uniquement», a-t-il soutenu.

Ce point de vue est également partagé par Mme Khiar Djamila, présidente de la fédération nationale des parents d’élèves que nous avons pu joindre par téléphone, qui précise que « la surcharge des classes ne concerne que les établissements scolaires situés près des nouvelles cités, et ce, suite aux opérations de relogement dont ont bénéficié un grand nombre de citoyens dernièrement ».

Mme Khiar se dit, par ailleurs, convaincue que ce problème est en cours de résolution et que cette question ne saura donc tarder. Elle mettra également en exergue le fait qu’une série de mesures a été rapidement mise en œuvre par la tutelle : « Une semaine après la rentrée, nous avons eu une rencontre avec la ministre de l’Education nationale et à l’issue de cette réunion, Mme Benghebrit a adressé une circulaire à l’attention des chefs d’établissements des 48 wilayas», a-t-elle affirmé. Poursuivant ses propos, la représentante des parents d’élèves a ajouté : « Ce document a, notamment, permis de mettre en place des conseils de classe extraordinaires en vue d’examiner, au cas par cas, les dossiers des élèves demandant une réintégration ».

Notons que le ministère de l’Education nationale avait instruit les chefs d’établissements scolaires, à l’effet de faire preuve d’objectivité et de transparence dans le traitement de chaque dossier par le conseil de classe, en veillant au respect du principe de l’égalité des chances et en tenant compte du fait que la loi interdit l’expulsion d’un élève avant l’âge de 16 ans.

Par ailleurs, un certain nombre de conditions doivent être impérativement respectées par les élèves demandant une réintégration, telles qu’avoir une moyenne comprise entre 09 et 09,99/20, ne pas dépasser les 17 ans et ne pas avoir un nombre trop important d’absences.

Les parents d’élèves tiennent aussi à rassurer quant à la capacité des élèves réintégrés à suivre convenablement les cours et rattraper le retard cumulé : « Il s’agit de redoublants. Ces élèves peuvent, donc, suivre, sans problème, en classe car ils ont déjà les cours de l’année précédente ». Il faut dire que cette décision d’octroi d’une seconde chance aux élèves exclus de réintégrer l’école, prise par le département de Mme Benghebrit, permet de multiplier les mécanismes susceptibles de lutter contre le phénomène de la déperdition scolaire et de garantir à chaque enfant le droit à l’éducation, comme souligné par la Constitution.

Dans ce même souci de lutter contre la déperdition scolaire, la ministre de l’Education nationale, lors d’une précédente déclaration, a fait savoir que son département se penche, actuellement, sur l’élaboration d’un plan national de lutte contre cette problématique, associant, à ce titre, le Centre national d’enseignement à distance, l’Observatoire national d’éducation et de formation et l’Association nationale d’alphabétisation.



Limiter les exclusions définitives



Il convient de signaler qu’en ce qui concerne l’exclusion définitive de l’élève, cette sanction ne s’applique désormais que dans le cas où l’élève s’avère être l’auteur d’actes jugés répréhensibles, telle la violence physique ou verbale. Cette décision s’inscrit, essentiellement, dans la volonté d’instaurer l’ordre à l’école, en définissant de nouvelles modalités concernant le fonctionnement des conseils de discipline. Elle oblige, en outre, les chefs d’établissement à respecter les règles de procédures avant d’infliger la sanction d’expulsion définitive de l’élève qui a commis un acte de violence à l’encontre d’un enseignant ou d’un camarade, consommé de la drogue à l’école ou porté atteinte à l’intégrité physique, psychologique d’un membre du personnel ou d’un autre élève. L’élève mis en cause a le droit de faire un recours conformément à la décision n°73 datant du 12 juillet 2018, laquelle prévoit que les élèves du secondaire peuvent bénéficier d’une défense choisie parmi leurs camarades ou le personnel de l’éducation pour l’assister au conseil de discipline. Ainsi, le chef d’établissement doit autoriser le père ou le tuteur légal du mis en cause et les membres dudit conseil à accéder au dossier avant la tenue de la réunion disciplinaire.

Sami Kaïdi