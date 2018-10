Opération d’envergure, à l’occasion du 1er Novembre : distribution de 60.000 logements

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville compte lancer, à l’occasion du 1er Novembre, une très grande opération de distribution de logements de différentes formules, et ce à travers les 48 wilayas.

En effet, des instructions ont été données aux walis et aux responsables locaux et régionaux du secteur en vue de finaliser l’opération d’équipement de tous les logements concernés par cette opération pour que les heureux bénéficiaires puissent avoir les clefs des nouvelles habitations à temps, soit, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre. Il convient de signaler, ici, que la prochaine distribution de logements sera « une opération d’envergure, plus importante que celle organisée en juillet dernier et celle qui l’avait précédée », rapporte la presse nationale. Cette fois-ci —retenez-le bien—, c’est plus de 60.000 clefs de logements, toutes formules confondues, qui seront remises à leurs bénéficiaires, alors que la précédente opération de juillet, qui a été qualifiée d’ « inédite » avait concerné la distribution de 50.000 logements. Sur ces 60.000 nouvelles habitations, 20.000 unités seront de «la formule du logement rural» et seront octroyées au profit des habitants du Sud et de l’intérieur du pays. Il y aura également plus de 40.000 unités de logement qui sont réparties entre les logements AADL 1 «2001-2002», les logements locatifs publics, couramment appelés «sociaux», ainsi que les logements promotionnels publics (LPP) et les logements sociaux participatifs (LSP). Pour ce qui concerne la capitale, pas moins de 3.500 logements seront distribués dont 2.500 AADL et 1.000 promotionnels, a souligné, hier, le wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, lors d’une conférence de presse animée au siège de la wilaya. Pour rappel, le ministre de l'Habitat avait annoncé, fin juillet dernier, la distribution de 30.000 logements de différentes formules, à travers près de 40 wilayas. Ce quota, qui a été distribué entre juillet et août, comprenait 14.700 logements publics locatifs (LPL), soit 50 %, 3.500 AADL (12 %), 7.300 logements ruraux (25 %), 2.200 logements sociaux participatifs (LSP 8 %), 230 logements promotionnels publics (LPP 1 %) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux (4 %), avait fait savoir le ministre qui présidait, à Alger, une cérémonie de distribution des logements de type location-vente (AADL) au profit des souscripteurs. Précédemment, le secteur avait procédé à la distribution de plus de 50.000 logements de différentes formules, au mois de ramadhan dernier, et 56.000 autres à l'occasion de la fête de l'indépendance le 5 juillet. Toutes ces opérations s'inscrivent dans le cadre des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a accordé la priorité au secteur de l'habitat. Il faut dire également que lors de cette cérémonie de distribution de logements, il avait été alors annoncé que les opérations de distribution de logements « se poursuivront durant le deuxième semestre de l'année en cours, accompagnées de visites d'inspection pour le contrôle de la qualité des travaux où des cellules de contrôle de qualité sont instituées à cet effet à travers toutes les wilayas ».

Il s'agit également de réactiver les commissions de recours et d'élargir la prise en charge des cas précédemment exclus de certains programmes. En somme, le secteur œuvre à remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers et à s'enquérir de tous les programmes, avait-on souligné.

Soraya Guemmouri