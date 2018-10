M. Yousfi reçoit l’ambassadeur du Mexique : Identifier les opportunités de partenariat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l’ambassadeur du Mexique en Algérie, Gabriel Rosenzweig, avec lequel il a évoqué la coopération entre les deux pays dans les secteurs industriel et minier. Ainsi, les deux parties ont examiné les relations de coopération entre l’Algérie et le Mexique, notamment dans le domaine économique et ont mis en exergue les "grandes potentialités" de coopération et de partenariat dans les secteurs industriel et minier. Dans ce cadre, le ministre a souligné le souhait de l’Algérie de bénéficier de l’expérience mexicaine dans l’industrie automobile et la fabrication des composantes mécaniques pour cette industrie. A cette occasion, M. Yousfi a invité les entreprises mexicaines de sous-traitance à venir investir en Algérie dans la fabrication des composants automobiles. Il a également exprimé l’intérêt du pays à coopérer avec le Mexique dans le domaine minier, appelant, à ce titre, à l’organisation de rencontres d’affaires entre les opérateurs des deux pays pour identifier les opportunités de partenariat dans ces secteurs.

Pour sa part, l’ambassadeur mexicain s’est dit favorable à une éventuelle coopération dans les secteurs cités tout en appelant à saisir toutes les opportunités de partenariat qui se présentent aux deux pays, en vue de renforcer leur coopération économique.