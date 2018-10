Décès du Moudjahid Bourriche Mohamed

Le moudjahid et ancien député Bourriche Mohamed est décédé, samedi à Tunis, à l’âge de 81 ans, a-t-on appris du ministère des Moudjahidine.

Dans un message de condoléances, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a loué les qualités du défunt, né le 12 mars 1937 à El Harrouch (Skikda), rappelant qu’il était issu d’une famille conservatrice attachée aux valeurs de l’islam et de l’identité algérienne, des valeurs l’ayant incité à adhérer au mouvement national à l’époque. Le ministre a également dit que le regretté avait répondu à l’appel de la patrie en adhérant aux rangs de l’ALN en avril 1956 dans le nord Constantinois, où il a mené, aux côtés de ses frères moudjahidine, plusieurs batailles lors desquelles il a été grièvement blessé et transféré en Tunisie pour des soins, fin 1956. Il restera sur place au sein des unités de l’ALN aux frontières tunisiennes jusqu’à la proclamation de l’indépendance. Le regretté est resté "fidèle au message des martyrs", poursuivant son parcours et son militantisme en occupant plusieurs postes de responsabilité.

Elu à la tête de l’APC d’El Harrouch, puis député pour 2 mandats et secrétaire national de la Wilaya II au sein de l’Organisation nationale des moudjahidine, le moudjahid sera inhumé aujourd’hui, après la prière du Dohr, au cimetière de Skikda.

Condoléances

Très peiné par le décès de Mohamed Bourriche, père de M. Lyes Bourriche, directeur du Développement au ministère de la Communication, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, présente à l’ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu’Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

«A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.»