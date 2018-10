Prise en charge des malades atteints de diabète : Mise en place d’un plan national

Le nombre de personnes atteintes de diabète est en progression, et pour cause, un Algérien sur dix est diabétique. Ce constat alarmant a été dressé, hier, par un panel d’experts qui appellent à l’urgence d’élaborer un plan national contre le diabète qui est un réel problème de santé publique. Ces derniers ont souligné lors d’une rencontre organisé à l’hôtel El-Aurassi que l’Algérie est en plein transition épidémiologique dont la quelle le diabète occupe la 2e place dans les maladies chronique non transmissible après l’hypertension. «Cette maladie a des conséquences dramatiques en raison de son évolution. Elle altère d’une façon très négative la qualité de vie des malades», a déclaré le Pr Mourad Semrouni, président de la société algérienne de diabétologie.

En terme de chiffres, l’endocrinologue a fait savoir que les dernières statistiques établies en 2016, démontrent que 12,2% de la population algérienne est atteinte de cette pathologie soit 2,6 millions de personne, l’on déplore également 27,931 décès liés au diabète soit 16% de la mortalité totale en Algérie. Détaillant la situation, il dira que deux types de diabète existent. Le diabète de type 1, qui est dû à l’arrêt de production de l’hormone insuline par le pancréas, causant une intolérance de l’organisme au glucose. Plus fréquent, le diabète de type 2, également appelé insulino-résistant, est dû à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme (insulino-résistance). Notant que le diabète de type 2, le plus répandu, touche quatre cent vingt- cinq millions de personnes au monde, selon les chiffres de la Fédération internationale du diabète. Un chiffre qui pourrait atteindre 629.000.000 d'ici 2045, faute de modification des comportements alimentaires.

D’après le Pr Semrouni l’obésité est désormais décriée comme cause directe dans cette maladie en constante progression dans le monde «Le diabète est une maladie évolutive, il est clair que les schémas thérapeutiques évoluent avec la maladie. On ne peut pas continuer à traiter le patient diabétique de la même manière qu’il y a dix ans», a-t-il dit, appelant, à cet effet, les pouvoirs publics a investir dans le diabète afin de réduire dans le moyen et long terme ses coûts. En somme, lorsque le diabète n’est pas diagnostiqué ou correctement traité il peut entrainer des complications telles que les malades cardiovasculaires, maladies rénales, amputations et cécité. «De nombreux patients peuvent néanmoins vivre en bonne santé et éviter les complications grâce a un diagnostic précoce ainsi qu’un traitement et des soins appropriés», a assuré le Pr Semrouni. Le président de la société algérienne des affaires réglementaires de la pharmaco-Economie, le Dr Yacine Sellam a, de son côté, mis en exergue les dangers des répercussions de cette maladie sur la santé des individus tout en s’étalant sur la cherté de la prise en charge. «Le coût de prise en charge du diabète en 2017 est de l’ordre de près de 51.3 milliards de dinars, soit 26,6% des dépenses totales de remboursement», a fait savoir le Dr Sellam. D’où l’intérêt d’une approche pharmaco-économique qui assurera, selon lui, une meilleure qualité de vie des patients et permet aux payeurs de gérer au mieux leur budget «cette approche est centré sur le patients, ses Co-morbidités et ses préférences», a-t-il dit.

Les spécialistes soulignent, cependant, que malgré que les médicaments antidiabétiques, dont l’insuline soient disponibles et remboursées part la sécurité sociale de nombreux patients n’atteignent pas les objectifs thérapeutiques, la prise en charge nécessite donc plus qu’un médicament. C’est dans ce contexte que « les spécialistes recommandent clairement la classe des agonistes (GLP-1) comme premier médicament injectable, reconnue pour son efficacité sur l’équilibre de la glycémie et la perte de poids ainsi que sa sécurité car il ne provoque pas d’hypoglycémie «, ont-ils indiqué.

En Algérie le seul analogue humain du GLP-1 ayant obtenu l’autorisation de mise sur le marché est Liraglutide, qui est ne figure pas dans la liste des médicaments remboursés par la CNAS. «L’adoption de ce médicament peut générer à l’Etat une économie de plus de 42.000 DA /patient/an», a affirmé Le président de la société algérienne des affaires réglementaires de la pharmaco-Economie, le Dr Yacine Sellam.

Sarah A. Benali Cherif