Le Colonel El Habiri reçoit le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA : Renforcer la coopération sécuritaire

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri a reçu, hier à Alger, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, Smail Chergui, en présence des cadres de la DGSN et de l’Afripol.

Cette rencontre intervient à la veille du lancement des travaux de la 2e Assemblée générale du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière Afripol, qu’abrite l’Algérie, aujourd’hui et demain à l’hôtel El Aurassi, en présence de représentants des dispositifs de la police africaine et des instances de sécurité, internationales et africaines".

Le DGSN a mis en avant, dans ce contexte, "l’importance de la coopération et de la coordination entre les polices africaines dans le but d’unifier et de conjuguer les efforts pour faire face à toute forme de criminalité, y compris le terrorisme et le crime transnational". Pour sa part, M. Smail Chergui s’est félicité "des efforts consentis par l’Algérie en matière de renforcement de la coopération entre les dispositifs de police africaine", affirmant, à ce propos, que la 2e AG d’Afripol "permettra d’échanger les vues et les expériences, et d’instaurer la coordination entre les pays africains dans le cadre de l’Afripol".