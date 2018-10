M. Gaïd Salah supervise aujourd’hui à la 5e RM un exercice tactique avec munitions réelles

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, qui a entamé hier une visite de travail et d’inspection à la 5e Région militaire, supervisera à partir d’aujourd’hui un exercice tactique démonstratif avec munitions réelles «ADHOUHA 2018». La visite du général de corps d'armée "a été entamée à partir de la base aérienne de Biskra, au plus près du champ de tir et de manœuvre à M’doukel à la 5e Région militaire, où l’exercice sera exécuté", note le communiqué, précisant qu'à l'issue de la cérémonie d’accueil par le général-major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire en compagnie du général-major Amar Athamnia, Commandant de la 5e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale a tenu une rencontre avec des cadres et a donné des orientations à caractère opérationnel". Il a souligné, à cet égard, que sa supervision de ce genre d'exercices "n'est pas seulement pour encourager ou motiver, mais également pour s'enquérir, sur le terrain et périodiquement, du niveau de préparation atteint par le corps de bataille de l'ANP.