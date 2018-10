AG de l’Union interparlementaire : Promotion de la paix et du développement

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a pris part, samedi dernier, à Genève, aux travaux du Groupe politique africain présidé par l’Algérie, de l’Union interparlementaire arabe (UIPA), ainsi qu’à la réunion de l’Union des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique.

Ces réunions ont été consacrées à l’examen et à la coordination des positions autour de l’ordre du jour des travaux de la 139e AG de l’UIP, qui débuteront aujourd’hui, en tête duquel figure une clause urgente relative à la situation de l’organisation onusienne de secours pour les réfugiés palestiniens l’UNRWA, précise la même source. Pour rappel, le président du Conseil de la nation conduit une délégation parlementaire pour prendre part aux travaux de la 139e AG de l’UIP et aux réunions connexes.

Diverses questions seront examinées lors de cette session, principalement le sujet soumis au débat relatif au "rôle principal des parlements dans la promotion de la paix et du développement, à l’ère de l’innovation et des mutations technologiques", en sus des sujets dont débattront les Commissions permanentes de l’UIP. Ces sujets portent essentiellement sur "le renforcement de la coopération parlementaire et de la gouvernance dans le domaine de la migration, en préparation du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme), le désarmement global et la non-prolifération (Commission de la paix et de la sécurité internationales).

Il sera également question des voies de la coopération entre les parlements et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), étant l’instance onusienne principale chargée de la santé mondiale (Commission des Affaires des Nations unies).

L’ouverture de la 139e AG de l’UIP a été précédée par des réunions des Groupes géopolitiques africains et des Groupes arabes, ainsi que de la réunion de concertation de parlements des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).