Boumerdès : plus de 600 emplois à la disposition des jeunes

Une offre globale de plus de 600 emplois, dans différents secteurs d’activités, est assurée par une quarantaine d’opérateurs économiques et industriels, prenant part à la première édition du salon de l’emploi, abritée depuis samedi, par la willaya de Boumerdès, a-t-on appris des organisateurs. Un taux de 70% de cette offre est assuré par le secteur industriel, alors que le reste est le fait des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’hôtelière, tourisme et prestations, a indiqué à l’APS, Mme Filali Djazia, conseillère principale à l’Agence de l’emploi de Boumerdès, organisatrice de la manifestation. Elle a fait part de l’introduction, durant la première journée de ce salon, de prés 1.800 CV (par des diplômés universitaires et de la formation professionnelle notamment), suivis d’entretiens d’embauche directs auprès des opérateurs participants, contre plus de 2000 CV introduits durant cette 2e journée. Outre les expositions mettant en exergue les prestations et produits des entreprises et operateurs participants, la journée d’aujourd’hui a, également, vu l’animation d’une conférence sur la nomenclature algérienne des métiers, en plus d’ateliers de formation au profit des demandeurs d’emploi sur les techniques d’élaboration d’un CV et de préparation d’un entretien d’embauche notamment. L’opportunité a, aussi, donné lieu à la signature de conventions de partenariat entre l’agence de l’emploi de Boumerdès et un nombre d’organismes, d’entreprises économiques et industrielles et de l’université de Boumerdès. Selon Mme Lounis Nadjia, directrice de l’agence de l’emploi de la wilaya, la manifestation, organisée sous le signe «Rendez-vous avec l’emploi», prévoit, aussi, trois ateliers de formation au profit des chefs d’entreprises, à l’initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés(CNAS) et de l’Inspection du travail. Cette première édition du genre permet la création d’un cadre propice à l’échange d’idées et d’expériences professionnelles entre les participants, ainsi que l’ouverture de nouvelles perspectives tant pour les employeurs que pour les demandeurs d’emploi, appelés à prendre connaissance des opportunités offerte par le marché local du travail, au même titre que des meilleurs créneaux employeurs, a-t-elle ajouté.