Caravane Passerelles de Fraternité : En route vers Nouakchott

La caravane économique et commerciale algérienne dénommée «Passerelles de Fraternité» s’est ébranlée hier du poste frontalier chahid Mustapha Benboulaid de Tindouf à destination de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour prendre part au salon des produits algériens prévu du 23 au 26 octobre courant.

aluée à son départ par les autorités locales et le Président-directeur général du groupe de transports des marchandises et de logistique (LogiTrans), cette caravane est composée de 47 camions et véhicules transportant des échantillons de la production nationale, accompagnés d’ambulances et de camions de maintenance. Devant parcourir une distance de 3.500 km jusqu’à Nouakchott, dont 1.700 km sur le territoire national, soit six jours de trajet, cette caravane sera suivie par d’autres groupes de participants et d’équipements à acheminer par voie aérienne à partir de l’aéroport international Houari-Boumediene, d’Alger. Constituant une vitrine sur les produits nationaux, le salon de Nouakchott prévoit l’exposition des produits de l’industrie électronique, électroménagers, plastiques, produits agro-alimentaires, et d’autres articles, devant occuper un espace de 4.000 m2 de ce salon. Le Pdg du groupe LogiTrans, Boualem Kini, a fait savoir que cette caravane, qui a pris son départ mercredi dernier d’Alger, est dotée d’appareils de surveillance et de localisation par satellite pour pouvoir suivre son itinéraire. Le même responsable a indiqué que son groupe, jouissant d’une longue expérience en la matière, s’est attelé à faire réussir cette manifestation économique et commerciale, notamment à la conquête des marchés africains, dont le salon de Nouakchott constituera une vitrine sur le produit algérien pour les pays de l’Afrique de l’Ouest.

Cette manifestation économique algérienne sur le marché mauritanien sera mise à profit pour renforcer la coopération bilatérale, de s’ouvrir sur les marchés africains et de soutenir l’esprit de solidarité et de bon voisinage, a souligné M. Kini. Le salon des produits algériens de Nouakchott (Mauritanie) s’insère au titre d’un ambitieux programme visant la promotion des exportations algériennes hors-hydrocarbures, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors du dernier Conseil des ministres.