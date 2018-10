M’sila : Pôle touristique d’excellence

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé hier, à M’sila, que la wilaya dispose des atouts nécessaires pour devenir un «pôle touristique d’excellence».

Sur le site de la Kalaâ des Beni Hammad, dont la fondation remonte à l’an 1007, le ministre a considéré que le plus important de ces atouts est celui du potentiel historique que constitue la présence de sites historiques au passé lointain dont la kalaâ des Beni Hammad. Le second atout réside dans la position stratégique de la wilaya qui représente un trait d’union entre les quatre coins du pays en plus d’un important réseau routier qui rend aisé tout déplacement vers et à partir de cette wilaya, a fait savoir M. Benmessaoud. L’évolution, a ajouté le ministre, que connaissent les autres secteurs en rapport avec le tourisme à l’instar de ceux du transport, de la culture et des équipements publics produit un impact «positif» sur le secteur touristique et favorise le développement du tourisme domestique. L’autre atout en faveur de la promotion du tourisme dans cette wilaya et dans le pays en général, réside dans la stabilité régnant dans le pays grâce à la politique de la réconciliation nationale, ouvrant «des perspectives prometteuses à l’investissement national et étranger dans ce secteur».

Le ministre qui poursuit sa visite dans la ville de Boussaâda a souligné que les infrastructures touristiques et culturelles existant dans cette wilaya ont un rôle efficace dans la promotion du secteur et du développement local.