Le Forum des Chefs de Projets invité de notre forum : «Créer un nouveau corps de métier»

Section de l’Académie de la Société civile algérienne, le Forum des chefs de projets, se veut un espace appelé à combler le déficit en connaissances théoriques et pratiques en matière de pilotage de projets, avec le triptyque «Prise de conscience – Décision – Action». C’est ce qu’a indiqué, hier, son président, Mounir Cherif, au Forum d’El Moudjahid.

Chef de projet, c’est un métier et non une fonction, comme on a tendance à la croire. C’est le point phare de la conférence de M. Mounir Chérif, qui a présenté, pour la première fois le Forum des chefs de projets dont la durée est illimitée. Le FCP. Trois lettres à retenir au regard des objectifs tracés par un groupe d’ingénieurs et d’architecte. Cette initiative, la première du genre, ambitionne la création d’un corps de métier moderne capable de répondre aux exigences mondiales de la gestion de tout projet.

Organisation nationale, ouverte à toutes les compétences, est à caractère sociale, économique, scientifique, éducative mais surtout à but non lucratif. Le plus important à souligner, pour son président, est qu’elle est dans sa globalité apolitique. Le FCP, aspire à être présent sur tout le territoire national. Pour le moment sa présence se limite à Alger et Annaba. Cependant, le FCP envisage par ailleurs l’ouverture de bureaux et de représentations à l’étranger, dont la finalité est le transfert du savoir et de l’apprentissage. La première bataille à mener, inscrite dans l’agenda du FCP (11 objectifs), est d’ assurer le passage progressif du pilotage de projet en tant que fonction, qui a montré ses limites, selon le constat des promoteurs du FCP, au pilotage de projet en tant que métier. Ce concept qui a fait ses preuves ailleurs et notamment en Allemagne peut apporter beaucoup à l’Algérie, ou notamment un grand nombre de projets connaissent des retards pour des raisons futiles. Parmi, les objectifs, on peut citer le développement et l’encouragement de la recherche scientifique, notamment dans les domaines de pilotage de projets multidisciplinaires. le FCP, veut aussi conférer des prix aux meilleures recherches et chercheurs. Parmi les buts tracés, faire du Forum une référence au profit de l’ensemble des institutions nationales et locales dans les domaines de la construction et du suivi des projets sociaux et économiques. Ce qui en fera un vivier de jeunes chefs de projets multidisciplinaires au service du développement national. Pour instaurer cette culture, Mounir Cherif, plaide pour l’instauration d’un module dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. La feuille de route du FCP, prend en compter la constitution d’une banque de données et une base d’information sur les jeunes cadres aspirant au métier de chef de projet. Il peut aussi publier et distribuer des revues, des documents d’information, des films documentaires ... Il y a lieu de souligner que le FCE a élu domicile à Birkhadem.

Nora Chergui