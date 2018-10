Energies renouvelables : Pour une filière industrielle nationale

Le 9e Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA-2018) ouvrira ses portes, aujourd’hui, au centre des Conventions d’Oran. Ce Salon professionnel de trois jours sera inauguré par le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni et Mme Fatma Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables. L’inauguration officielle s’effectuera en présence d’un grand nombre de chefs d’entreprises directement concernées par le thème du Salon, intitulé «L’émergence d’une filière industrielle nationale dans les énergies renouvelables».

Sept mille visiteurs sont attendus à cette manifestation économique, organisée par l’agence Myriade Communication, sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plus de 100 exposants en provenance d’une dizaine de pays présenteront, sur une superficie globale de 8.000 m2, les dernières innovations et solutions en matière d’énergie renouvelables. Cette année, l’événement sera caractérisé par une forte participation nationale et internationale, avec des entreprises étrangères venues de France, d’Espagne, d’Italie, de Chine et de la Principauté de Monaco ; il accueillera, également, l’Allemagne, à travers sa représentation diplomatique. Une participation étrangère qui démontre l’importance accordée aux opportunités de partenariat avec les opérateurs algériens.

Les stands d’exposition des entreprises algériennes reflètent l’émergence des capacités nationales, en rapport avec les objectifs du programme des EnR. Le Salon mettra en évidence les avancées du dispositif juridique et incitatif dans ce créneau.

ERA-2018 accueille les acteurs majeurs des EnR et du développement durable en Algérie, dans les secteurs de l’Énergie (les groupes SONATRACH et SONELGAZ, et leurs filiales respectives SUN SOLAR… ), de l’Industrie (ENIE Sidi Bel-Abbès, GICA, groupe ZERGOUN... ) et des Ressources en eau (ONA, ANBT, AGIRE, SEAAL, SEOR… ).

On note également la présence des acteurs du secteur des finances et des assurances, ainsi que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, les entreprises de sous-traitance (ALTERNATE SOLAR, MEKENERGIE… ), les universités et centres de recherche, les organismes de soutien à la promotion de l’entrepreneuriat et les micro-entreprises.

Un espace sera dédié aux jeunes promoteurs, pour les aider à concrétiser leurs projets d’entrepreneuriat dans les EnR ou dans des activités liées au développement durable.

L’engagement fort des institutions et des entreprises algériennes dans le Salon correspond à l’insistance du Président de la République sur la dynamisation accrue du développement des énergies renouvelables.

Durant ces trois journées, un programme de conférences sera animé par d’éminents experts et spécialistes algériens, mais également étrangers, à l’image de Francis Perrin, qui participera à un des quatre panels que le club Energia du FCE prévoit de consacrer à la «Nécessité d’un tissu industriel local, conjuguée à une expertise internationale».

Les communications traiteront des thèmes liés aux EnR en Algérie et à l’international, et au développement durable, plus précisément les problématiques de la gestion et de la valorisation des déchets, et de la gestion de l’eau, en tant que ressource naturelle à protéger et à préserver. À titre de rappel, l’édition de l’année dernière a vu la participation de 80 exposants algériens et étrangers.

Mohamed Mendaci