Hydrocarbures : reconstituer les réserves et augmenter la capacité de production

La révision de la loi sur les hydrocarbures sera prête d’ici le mois de décembre prochain.

«Il faut œuvrer à la reconstitution des réserves qui s’amenuisent, augmenter leurs capacités, d’autant plus que l’Algérie s’oriente vers la diversification du bouquet énergétique.» C’est ce qu’a déclaré, hier, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni.

C’est lors de l’inauguration du nouveau siège de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), sis à Hydra, que le ministre a affirmé qu’«on doit s’orienter vers cette diversification énergétique, pour la promotion de l’économie nationale».

Et comme la marche vers la diversification est un processus qui exige au préalable l’ouverture au partenariat, le ministre a tenu à mettre en exergue le fait que «les investissements sont grands et les risques tout autant. Et la seule façon pour y arriver est de lancer des investissements avec le partenaire étranger», car, «seule, Sonatrach ne peut prendre en charge des projets de cette envergure». Néanmoins, il assure que «la confiance qui revient, le dynamisme des Algériens et la sécurité assurée» sont les éléments catalyseurs de la nouvelle stratégie, «pour la diversification des sources énergétiques de l’économie de notre pays».

À signaler que depuis Milan, le ministre a soutenu, jeudi dernier, que la priorité pour le pays reste le développement économique et social inscrit dans une vision durable. Cela justifie, entre autres perspectives, les ambitions de l’Algérie de l’entamer résolument, sous l’impulsion du Président Abdelaziz Bouteflika.

Au sujet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, M. Guitouni affirme que la préparation du nouveau texte «arrive à sa fin».

Afin d’étudier toutes les questions liées à ces difficultés, il dit : «Mieux vaut que l’élaboration du nouveau texte de loi prenne tout son temps, pour qu’on puisse étudier tous les risques. Ceci d’autant plus que, cette fois, on a introduit l’exploitation offshore et le non- conventionnel.»

M. Guitouni a rassuré que la prochaine révision sera bénéfique au pays. «La nouvelle loi sur les hydrocarbures s’adapte avec les nouvelles données sans cesse changeantes du marché pétrolier (…) Cette loi est en adéquation avec les transformations géostratégiques observées dans le monde, et facilitera l’attractivité des investissements. Elle sera prête d’ici le mois de décembre prochain», a-t-il encore affirmé.



« Tous les contrats de commercialisation de gaz à long terme seront renégociés. »



À une question sur le gaz, le ministre a affirmé que «tous les contrats de commercialisation de gaz à long terme vont être revus, mais ce seront des négociations fermes». Soulignant que les contrats, de manière générale, sont «négociables», M. Guitouni a mis l’accent sur la «grande confiance» des clients européens à l'égard de l’Algérie, qui, a-t-il soutenu, a «toujours honoré» ses engagements.

Pour rappel, Sonatrach avait signé avec Eni, en juillet dernier à Milan, un accord selon lequel les deux parties sont, entre autres, convenues d’entreprendre une négociation commerciale, avec l’objectif d’évaluer la prorogation de la fourniture du gaz au-delà de l'échéance contractuelle de 2019.

Aux représentants des grandes compagnies internationales présentes, lors de l’inauguration du siège d’ALNAFT, M. Guitouni a affirmé que «le ministère de l’Énergie œuvre sans relâche à insuffler une nouvelles dynamique, afin que nos institutions et structures puissent accomplir pleinement leur rôle pour l’amélioration du développement de l’économie nationale».

Les échos favorables à ces déclarations n’ont pas tardé, puisque les représentants des compagnies pétro-gazières présents se sont accordés à dire que «le climat des affaires et d’investissements a changé d’une manière très positive».

De ce fait, l’organisation, le 16 octobre 2017, des journées portes ouvertes sur ALNAFT vont constituer une opportunité pour mieux connaître cet acteur institutionnel en charge de la valorisation du développement des ressources en hydrocarbures, ainsi que de la promotion des investissements dans ce domaine.L’inauguration du nouveau siège d’ALNAFT, qui l’a dote de son entière autonomie, puisqu’il se trouvait auparavant au niveau du ministère de l’Énergie, s’inscrit dans le prolongement de cette dynamique qui a donné des résultats intéressants, notamment dans le cadre du partenariat.

Parmi les principales actions inscrites dans les performances de cette agence, figurent la signature de quatre contrats d’exploitation d’hydrocarbures, la conclusion de sept conventions d’études avec des compagnies internationales sur différentes zones du domaine minier, ainsi que la réalisation de 54 découvertes entre 2017 et septembre 2018, dont 33 en 2017.

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) a été créée en 2005. Cette structure a entres autres missions l’évaluation du domaine minier et hydrocarbures, notamment par la réalisation des études de bassins, ainsi que la promotion des investissements dans la recherche et l’exploitation des hydrocarbures.

Tahar Kaidi