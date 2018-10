Pour sa diversification économique : L’Algérie invite la BM à appuyer les initiatives de l’Afrique

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a invité la Banque mondiale (BM) à appuyer toutes les initiatives visant à promouvoir une diversification économique «solide» des pays africains, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Intervenant aux réunions des gouverneurs arabes et africains avec le président de la BM ainsi qu’à la réunion des ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales de la région MENA avec la directrice générale du FMI, organisées en marge des Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods tenues du 10 au 14 octobre à Bali (Indonésie), M. Raouya a invité la BM «à appuyer toutes les initiatives visant à promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et du potentiel manufacturier de l'Afrique pour promouvoir une diversification économique solide». Dans le cadre de ces réunions, le ministre des Finances est intervenu au nom des gouverneurs africains sur la question de «la promotion et la diversification des exportations», eu égard à la dépendance de beaucoup de pays africains des ressources naturelles, note la même source. M. Raouya a indiqué que ces pays devraient mettre des mécanismes d’incitations pour renforcer les capacités des entreprises et des travailleurs à créer des actifs et à tirer profit des opportunités offertes par le marché. En outre, il a précisé que l’intégration des économies africaines dans la chaîne des valeurs mondiales, la réduction des obstacles à la compétitivité, le renforcement de l'appui logistique et l’investissement dans les infrastructures, «sont des conditions nécessaires pour l’approfondissement des liens commerciaux intra-régionaux et l'élargissement des marchés d'exportation». Ces deux réunions avec les premiers responsables du FMI et de la BM ont constitué un espace pour des échanges de vues sur les préoccupations qui touchent la région, dans un contexte marqué par une instabilité économique due aux situations politique et sociale auxquelles certains pays sont confrontés, souligne le ministère. Dans ce sens, les voies et moyens de contribution de la BM et du FMI aux politiques de croissance menées par les pays de la région MENA ont fait l’objet d’échanges entre les dirigeants de ces institutions et les gouverneurs de cette région.



Accompagner les pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques



Prenant part également à la réunion ministérielle sur le financement du climat, M. Raouya n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’importance d’accompagner les pays en développement en matière de lutte contre les changements climatiques. Il a ainsi estimé qu'au-delà de la problématique cruciale de financement des actions climatiques, des mesures «concrètes» doivent être prises à l’échelle mondiale pour permettre un véritable transfert de technologies et de savoir-faire vers les pays en développement, permettant de contribuer à leur assurer une transition efficace et rapide vers une économie verte et respectueuse de l’environnement. L’objectif de cette rencontre, présidée par le président du groupe de la BM, Jim Kim, avec la participation du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et des ministres des Finances des pays développés et en développement, a été de discuter des moyens à adopter en matière de développement et de financement dans le domaine du climat aux niveaux national et mondial, notamment dans un contexte où les actions sur le climat restent lentes dans de nombreux pays signataires de l'accord de Paris. Cette réunion a aussi été l’occasion de l'annonce de la Feuille de route de la BM sur la question des changements climatiques, en prévision de la COP 24 prévue en Pologne en décembre 2018, indique le communiqué. A ce titre, M. Raouya a rappelé l’attention particulière accordée par l’Algérie à la menace des changements climatiques.

Dans ce cadre, il a souligné que même si l’Algérie est considérée comme un pays peu émetteur de gaz à effet de serre et que sa responsabilité historique en la matière n’est pas engagée, elle a, cependant, ratifié les différentes conventions et accords sur les changements climatiques et a intégré la politique environnementale dans sa stratégie de développement global et dans son dispositif légal et réglementaire.

Par ailleurs, M. Raouya a assisté aux réunions du Comité monétaire et financier international (CMFI) et du Comité de développement (CD). Les discussions se sont focalisées sur les tendances générales de l’économie mondiale qui se caractérisent par une croissance économique plus raffermie, mais qui devient moins régulière et devrait se ralentir à moyen terme, fait savoir le ministère.

Il a été également noté que le contexte économique mondial actuel est entouré d’incertitudes d’ordres monétaire et financier, mais également commercial, ce qui pourrait peser négativement sur les efforts de développement dans le monde. Dans le cadre de ces mêmes discussions, l’accent a été mis sur l’importance du développement du capital humain, comme facteur clé pour la réduction future de la pauvreté et la stimulation de la croissance, souligne le communiqué. En marge de ces Assemblées annuelles, M. Raouya a également rencontré le directeur du département Moyen-Orient et Asie Centrale du FMI (MOAC), Jihad Azour. A cet égard, le ministre lui a présenté l’évolution récente de la situation économique et ses perspectives, tout en rappelant les efforts déployés par l’Algérie pour la modernisation des administrations fiscale et douanière et le renforcement de la gestion budgétaire.

En outre, M. Raouya a tenu des échanges avec certains de ses homologues d’autres pays et des responsables de certaines institutions financières et bancaires, avec lesquels il a été procédé à l’examen des possibilités de développer des partenariats et d’appuis techniques dans les différents domaines de développement.