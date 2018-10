Accidents de la route : La faute à l’incivisme

La culture de la sécurité routière est presque inexistante chez-nous. Les automobilistes au même titre que les piétons ne sont pas très vigilents sur les routes. Vigilance au volant, respect du code, priorité..., des termes qui ne sont pas respectés par les conducteurs, notamment les jeunes, pour qui la conduite, c’est avant et après tout se donner en spectacle ou encore, appuyer sur l’accélérateur et «griller » toutes les consignes de sécurité qui constituent l’essence du code de la route. Entre ce dernier et nos conducteurs, il n’y a point de familiarités, ni d’entente.

Quand au respect des lois relatives à la circulation routière, il est carrément renvoyé aux calendes grecques. Les accidents de la route sont là, une preuve du grand écart entre l’Algérien et le civisme routier. En effet, le nombre d’accidents enregistrés chez-nous bat tous les records, classant notre pays, à la troisième place à l’échelle mondiale. Même si les statistiques ont tendance à fléchir, ces dernières années, à la faveur des mesures prises par les pouvoirs publics liées au renforcement de l’aspect coercitif par le législateur d’une part et la communication à travers la multiplication des sorties sur le terrain des services concernés et l’organisation de débats sur les chaînes de télévision ou de radio pour la sensibilisation du citoyen aux dangers de la route, il n’en demeure pas moins que l’irresponsabilité, voire la « témérité » routière continuent à faucher des vies humaines tous les jours que Dieu fait.



Le CNPSR tire la sonnette d’alarme



Selon le Centre National de la Prévention et de la Sécurité Routière, l’on enregistre moins de sinistres et cette baisse en la matière se situait, en 2017, autour de 13%, alors que pour les décès et les blessés, les chiffres sont respectivement de l’ordre de 8 et 17%. Plus de 3.600 personnes ont trouvé la mort sur les routes. Le bilan du CNPSR adosse la plus grande responsabilité aux jeunes et plus particulièrement aux nouveaux détenteurs du permis de conduire. Cette décroissance se poursuivra durant les quatre premiers mois de l’année en cours pour enregistrer 933 décès, personnes et 9.926 blessées en 7.178 sinistres routiers, à travers les wilayas du pays, soit des taux en baisse significatifs de l’ordre de 9,16% pour le nombre d’accident et 10,46% des décès, comparés à la même période de 2017.

Aujourd’hui, les accidents de la route s’érigent en fléau qui n’épargne pas les enfants, qui paient très souvent l’insouciance et le manque de civisme des automobilistes, se transformant très souvent en monstres, sans états d’âme sur les axes routiers, devenus une menace sûre et certaine à laquelle nul n’échappe malheureusement. Les piétons, personnes âgées, enfants, malades chroniques et handicapés paient, eux aussi, l’inculture routière de certains qui ferment les yeux sur le bon sens et la bonne conduite.

Ce n’est pas étonnant que l’on enregistre annuellement des dégâts matériels et corporels considérables. Il suffit de savoir que les pertes matérielles dépassent les 100 milliards de dinars par an. Un chiffre qui en dit long et lequel devrait susciter des comportements plus réfléchis et plus responsables des automobilistes. La lutte contre les accidents de la route, c’est aussi, une affaire de civisme et de culture d’où la nécessaire l’implication des conducteurs, du mouvement associatif, des écoles et de tout le monde.

Samia D.