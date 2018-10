Consécration des valeurs du vivre ensemble : Le rôle important des médias

L’université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem abritera, le 18 octobre en cours une conférence nationale sur le rôle des médias dans la consécration des valeurs de vivre ensemble en paix, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Organisée par le département des sciences de l’information et la communication de l’université de Mostaganem, cette rencontre vise à mettre en exergue le rôle des médias pour renforcer les valeurs du vivre ensemble et activer la culture de la paix en se conformant à la déontologie, le respect de la diversité culturelle, la liberté d’expression, l’ouverture sur l’autre et les expériences de la presse en matière de coexistence, a-t-on souligné.

Plusieurs communications seront animées par des universitaires de Mostaganem et des professionnels de la presse sur, entre autres, les notions et les dimensions de la paix, la portée de la culture de vivre ensemble et le rôle des organes de presse à consacrer ces valeurs au sein de la société.

Cette rencontre coïncidera avec la Journée nationale de la presse célébrée le 22 octobre, a-t-on fait savoir.