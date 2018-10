Concours « Rabah Aïssat » du village le plus propre : premier prix pour Azemour Omeriem

Ce village a été choisi parmi les dix villages nominés pour l’obtention de ce prix sur un total de 101 villages qui ont participé à ce concours. En obtenant ce premier prix, l’heureux village bénéficiera d’une substantielle enveloppe financière de l’ordre de pas moins de 900 millions de centimes, dont 20% de la somme sera injectée dans la réalisation des projets dans le domaine de l’environnement, selon le nouveau règlement intérieur de ce concours institué par l’APW en hommage à son ancien président feu Rabah Aissat, victime le 12 octobre 2006 d’un lâche attentat terroriste. La cérémonie de remise des prix de ce concours récompensant 10 villages les plus propres de la wilaya s’est déroulée dans une belle ambiance à la salle de spectacle de du théâtre régional Kateb Yacine de la ville des genêts, en présence du wali et du PAPW de Tizi-Ouzou, respectivement Abdelhakim Chater et Youcef Aouchiche, des députés et sénateurs, des membres de l’exécutif de la wilaya, des élus locaux ainsi que des représentants du mouvement associatif et les comités de villages participants à cette compétition à la gloire de la propreté et l’hygiène publique. Les villages Nath Said (Bouzeguene), Chebiva (Bounouh), Megdoud (Tirmitine, Tissegouine (Boudjima), Ait Aamar (Ath Bouadou), Ichibane (Abi Youcef), Bouyaghzer (Frikat), Ait Aissa Ouyahia (Illilten) et Tamkatbouth (Ath Bouadou) ont remporté respectivement les 2e jusqu’au 10e prix de ce cours avec des aides financières respectives de 08 à 02 millions de dinars.

Ces aides financières seront versées en tant que subvention aux villages lauréats destinées à l’acquisition des équipements de travaux publics, de collectes des ordures et autres. La sélection des villages les plus propres a été effectuée sur la base de six critères, particulièrement la propreté et l’hygiène, le traitement et la gestion des déchets, l’entretien des voies publiques, des places publiques, des fontaines et sources d’eau, des cimetières, des lieux de cultures, selon le président de la commission environnement de l’APW.

Intervenant lors de cette cérémonie, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a, après avoir salué l'intérêt soutenu qu’accordent les citoyens de la wilaya à cette compétition qui crée une réelle émulation parmi nos populations, indiqué que «la wilaya de Tizi-Ouzou a besoin de cette action pour protéger ses sites touristiques menacés par des décharges non contrôlées, des détritus qui jonchent les accotements, les oueds et les forêts, à tel point que la situation est préoccupante ».

Le wali a également fait savoir que la dégradation et l’aggravation de la situation des espaces sur le plan environnemental est essentiellement le fait de l’homme qui doit faire preuve de civisme et se préoccuper de la protection de son milieu.

La mobilisation continue de tous

«La gestion de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie du citoyen doivent être un des objectifs du programme d’action pour l’hygiène du milieu et le développement durable», a-t-il affirmé, tout en rendant hommage aux initiateurs de ce concours qui est en sixième édition. L’organisation de ce concours, a-t-il ajouté, «prouve l’intérêt porté à l’état de l’environnement et vise à créer de l’émulation chez nos populations en vue d'assainir nos villes et nos villages et leur donner un cadre de vie agréable et approprié».

Le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou a par ailleurs rappelé que les pouvoirs publics ont mis à la disposition de la wilaya des moyens appréciables pour la résorption du problème lié à l'environnement qui préoccupe tout le pays, déplorant toutefois que malgré tous les moyens (humains, financiers et matériels) engagés, le problème de l’environnement dans la wilaya de Tizi-Ouzou n’est pas encore résolu. De ce fait, le wali a estimé que d’autres solutions devront être dégagées et les moyens disponibles redéployés afin de relever les défis. Abdelhakim Chater a enfin tenu à adresser ses vives félicitations aux lauréats pour le travail accompli avec sérieux et abnégation. Le P/APW de Tizi-Ouzou a pour sa part salué cette initiative destinée à simuler l’intérêt des comités de villages quant à la préservation de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie dans nos villages. Pour Youcef Aouchiche, le concours Rabah Aissat du village le plus propre a réussi à créer une dynamique citoyenne extraordinaire pour la protection de l’environnement et du patrimoine matériel et immatériel de la wilaya. Pour preuve de cette dynamique et de l’émulation provoquée par ce concours, le P/APW a avancé le nombre de participant à ce concours qui augmente d’édition en édition. «Lancé en 2013 avec la participation de 40 villages, le concours du «village le plus propre» enregistre cette année la participation de 101 villages. Cette évolution du nombre des participants est l'indice indéniable de l’intérêt que portent nos villageois à la protection de l’environnement », a-t-il indiqué. Dans sa déclaration à la presse à l’issue de l’obtention de son village le premier prix Rabah Aissat du village le plus propre, le président du comité de village Azemour Omeriem, Mohamed Hadjar a soutenu que cette consécration est le fruit de la mobilisation de tous les habitants déterminés à préserver leur environnement et améliorer leur cadre de vie. «La mobilisation des villageois pour la protection de l’environnement est la clé de cette réussite», a-t-il affirmé fièrement, en précisant que le concours Rabah Aissat du village le plus propre a également participé à cet élan de solidarité villageoise qui s’est matérialisée par la mobilisation continue de tous les citoyens.

