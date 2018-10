Presenté au ciné-club du CNCA : Echebka ou le monde des pêcheurs

Le ciné-club du Centre national du cinéma algérien (CNCA) a rendu hommage, samedi dernier, à Ghaouti Bendedouche, cinéaste de la première génération. Bendedouche était un homme heureux devant ses amis et le public, venu revoir le film «Echebka» réalisé en 1976 et présenté à cette occasion.

Echebka est né d’une idée originale de Ghaouti Bendedouche. Son ami, Mustapha Toumi, a écrit ensuite le scénario et la musique du film. Bendedouche raconte qu’il avait interdit à Toumi d’assister au tournage sachant qu’il n’aurait pas hésité un instant à mettre son grain de sel et de modifier son scénario. Toumi a accepté et a fait savoir à son ami qu’il compte chanter «Rayha ouine», la chanson du film et en version complète, qui, il faut le reconnaître, est assez longue. Bendedouche n’a pu convaincre Toumi d’une coupe nécessaire pour ne pas altérer le rythme du film. Il cède, et la chanson a été jouée et chantée par Mustapha Toumi.

Le film au départ devait s’intituler «Rayha ouine», mais le ministère de la Culture a demandé au réalisateur de changer le titre. Ce qui a été fait. «Echebka» s’ouvre sur trois séquences importantes pour la suite du film. La première a trait au monde de la mer et à ses dures conditions, la seconde à l’attirance de la ville et de la vie facile et enfin, la dernière, à la condition de la femme.

Bendedouche situe son action dans un village côtier qui vit de la pêche. Les temps sont devenu durs surtout depuis que le féodal Khelifa règne en maître sur la région et arrive à imposer ses prix aux pêcheurs. Maâmar, superbement incarné par Sid Ali Kouiret, rencontre accidentellement une belle Algéroise, Selma, en villégiature dans cette région côtière. Cette rencontre secouera profondément la vie de Maâmar. Il rentre chez lui et déverse son lot de reproches sur sa femme, la magnifique Fatima Belhadj, qu’il trouve pas coquette du tout et surtout négligée. Il quitte le village pour Alger et, sans aucune indication, se met vainement à la recherche de Selma. Maâmar découvre l’ivresse des nuits animées d’Alger et s’oublie dans le faste et y passe trois longues années sans donner la moindre nouvelle à son épouse.

De retour chez lui, Maâmar aidé par le personnage incarné par Hassen El Hassani, est décidé à mener sa révolution avec l’adhésion des pêcheurs. Il les sensibilise, leur parle de la révolution agraire et de ses bienfaits. Sa femme, de son côté, se révolte depuis qu’elle a été contrainte à aller travailler chez Khelifa, le nouveau Schafino. Ainsi, elle mène le combat auprès des femmes et c’est elle qui fera avancer la situation en faveur de leur condition en déclenchant une grève, très suivie. Bendedouche réussit l’exploit de recréer l’atmosphère des luttes avec un réalisme soutenu tout le long du développement de son film. La bonne direction d’acteurs confère une crédibilité au film. «Echebka» a une double lecture dans la mesure où le réalisateur évoque le piège des travailleurs exploités au point d’oublier la vie pour la première, et celle dont tombe le couple, l’habitude et la lassitude après des dures heures de travail.

« Echebka « est le premier film consacré, à la fois, à la condition de la femme et à celle des travailleurs.

Abdelkrim Tazaroute