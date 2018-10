Générale du monodrame El Fahla : Lorsque Mimouna brise ses chaînes

Rebelle mais brave. Grande gueule, et pourtant sensible. Effrontée mais juste. C’est Mimouna, ou «El Fahla», comme la raconte Azzedine Abbar dans son dernier monodrame présenté samedi en avant-première au Théâtre régional d’Oran (TRO). Brillamment porté par la comédienne Nesrine Belhadj, ce personnage plein de contradictions raconte le parcours d’une femme, «Mimouna», qui a décidé de reprendre la caisse à outil de son défunt mari, et devenir plombière, défiant toute une société qui a du mal à accepter de voir une femme exercer un métier réservé aux hommes. Alternant le drame, l’humour et le sarcasme, la comédienne, qui a incarné différents personnages pendant près d’une heure de temps, a réussi à capter l’attention du public, qui n’a pas cessé d’interagir avec elle pendant tout le spectacle. «Un véritable défi», s’est exclamé le metteur en scène, en marge de la générale de cette pièce écrite par le dramaturge Ali Nacer. «El Fahla», c’est l’histoire d’une femme ordinaire, veuve d’un plombier et mère de trois fillettes, qui a décidé de travailler pour nourrir sa famille, au lieu de dépendre des autres dans le moindre de ses besoins. Face à son audace, les réactions se multiplient, entre les voisines médisantes, les hommes qui portent sur elle un regard malsain, les religieux qui estiment que son choix est «haram», etc. Mimouna ne courbe pourtant pas l’échine. Digne et courageuse, elle continue son chemin, se nourrissant du souvenir de son époux, Mimoune, qu’elle chérissait tant, et qui, lui, l’a soutenue dans cette démarche avant sa mort. Mimoune n’est pas comme ces hommes qui la jugent. Mimoune est humain. Mimoune est authentique. Mimoune est juste. Mimoune se battait pour les justes causes, et l’autonomie d’une femme, qui ne doit tendre la main à personne, est la plus nobles des causes qu’il a défendues, raconte-t-elle. Nesrine Belhadj a réussi à travers, ce monodrame, à nous faire vivre cet amour si profond qu’on partagé Mimoune et Mimouna, le moteur de cette femme qui défend farouchement son droit de choisir son métier, sa vie et son destin.