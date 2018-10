Alitha Martinez, bédéiste américaine : « La bande dessinée traverse les frontières et les époques »

Rencontrée lors du 11e festival international de la Bande dessinée d’Alger (FIBDA), la bédéiste américaine Alitha Martinez, dessinatrice chez les célèbres magazines américains «Marvel comics» et «DC comics», nous parle notamment de ses travaux sur les Black Panther.



Connue comme un grand nom de la BD américaine, parlez-nous de votre participation au 11e FIBDA.

Je ne suis pas un grand nom de la BD américaine, je suis un nom plutôt durable du neuvième art. Je suis en Algérie pour participer à la onzième édition du FIBDA et présenter la BD américaine, je suis ravie d’être l’ambassadrice des Etats-Unis pour présenter mes œuvres et parler de ma carrière. Je me réjouis également d’organiser un atelier pour les enfants afin de leur apprendre les dessins de tête.



Vous êtes notamment connue pour avoir travaillé sur les Black Panthers, ce mouvement révolutionnaire que l’Algérie a soutenu dans les années 1970. Parlez-nous de cette expérience.

J’ai travaillé deux fois sur les Black Panthers. La première fois c’était sur «Les chevaliers de Black Panthers» et la seconde œuvre s’intitule «Le monde de Wakanda», qui a connu un grand succès. Au début, c’était supposé être une mini-série, mais son succès a fait en sorte à ce qu’elle atteigne cinq séries. J’ai travaillé pour inclure des personnages de différentes tribus, issues de divers univers, y compris de femmes en tenue de combat de résistantes avec différents costumes et textures de cheveux. J’ai inclus toute cette culture africaine dans la BD et ça a fait plaisir à beaucoup de monde.



Quels conseils pourriez-vous donner aux talents bédéistes émergeants du tiers-monde afin qu’ils puissent atteindre l’universalité ?

La narration est une procédure universelle et commune à tous les peuples. La bande-dessinée traverse les frontières et les époques. Ça serait bien de voir des bédéistes algériens qui émergent et qui arrivent à s’imposer aux Etats-Unis afin de propulser cette diversité de l’Algérie partout dans le monde. Il ne s’agit pas seulement de parler de diversité, mais plutôt de l’apporter dans le concert des nations.

Imaginer à quel point aurait été beau si des bédéistes du continent auraient réellement travaillé le comic Black Panthers... voir toutes ces personnes qu’on croise dans la rue dans le comic serait très beau.

Entretien réalisé par : Kader Bentounès