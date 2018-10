Festival international de la musique symphonique : Hommage à Djamel Allam et Rachid Taha

Le coup d’envoi de la 10e édition du Festival international de la musique symphonique a été donné, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, dans la soirée de samedi dernier, par le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, avec un hommage posthume rendu aux deux artistes qui nous ont récemment quittés, Djamel Allam et Rachid Taha, et avec la Russie comme invitée d’honneur.

Cette nouvelle édition de ce festival d’envergure internationale, qui se tient du 13 au 19 du mois en cours, est devenue le rendez-vous incontournable des artistes de renommée mondiale. A l’instar de l’Algérie, pas moins de quatorze nationalités, représentées par leurs prestigieux orchestres, ont pris part à ce carrefour des notes musicales. il s’agit, entre autres, de l’Afrique du Sud, la Chine, l’Espagne, l’Ukraine, la Corée du Sud, le Japon et bien d’autres seront à l’honneur.

Cette soirée inaugurale, animée par l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, dirigé par le maestro Amine Kouider, et les voix étoffées de la Russe Irina Tiviane et du Sud-Africain Thabang Senekal et dont le coup d’envoi a été donné par le premier responsable du ministère de la culture, M. Azzedine Mihoubi, et le commissaire du festival, M. Abdelkader Bouazzara, a été distinguée par la présence des hauts cadres de l’Etat, des représentants de la collectivité locale et des représentants diplomatiques accrédités en Algérie ainsi que des mélomanes de cette musique savante, venus nombreux. «C’est la dixième édition, et le nombre du public augmente d’année en année… les 1.400 sièges demeurent insuffisants, c’est pourquoi il nous faut trouver un autre moyen pour augmenter le nombre de places», a déclaré le ministre de la culture. Dans son allocution d’ouverture de cet évènement annuel, qui demeure incontournable, le ministre a qualifié cette nouvelle édition d’»amitié par excellence», «elle intervient à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire des relations algéro-chinoises… des relations qui se consolident de jour en jour» et d’ajouter : «Aussi elle coïncide avec le centenaire de la naissance du président sud-africain Nelson Mandela (1918-2018), héros de la lutte anti-apartheid.»

Mihoubi a, en outre, estimé que «ce rendez-vous annuel est une occasion propice pour retrouver le pays ami de l’Algérie… il s’agit de la Russie, qui est l’invité d’honneur de cette édition». Le ministre a salué l’initiative du commissariat du festival «pour l’hommage rendu aux deux figures artistiques, à savoir Djamel Allam et Rachid Taha, qui ont honoré l’Algérie sur la scène internationale». De son côté, le commissaire du festival international de la musique symphonique, M. Abdelkader Bouazzara, a qualifié, dans son intervention, cette nouvelle édition d’»exceptionnelle» et de «majestueuse», et ce «par son continu, sa valeur et par ses invités de marque».

M. Bouazzara a tenu, par cette occasion, à saluer le ministre de la culture qui veille sur la réussite de ce rendez-vous annuel de renommée internationale et a remercié le directeur général de l’ONDA, M. Samy Benchikh, «qui les a toujours accompagnés et soutenus pour la concrétisation de leurs manifestations culturelles». Le la de la soirée a été donné par le maestro Amine Kouider et son orchestre symphonique avec «Les noces de figaro», un opéra buffa de Wolfgang Amadeus Mozart. Cette première soirée d’ouverture a été gratifiée par l’interprétation majestueuse du baryton basse sud-africain Thabang Senekal et la diva russe soprano-dramatique Irina Tiviane, qui se succédaient sur scène pour entonner, devant un public nombreux, quelques pièces écrites par de célèbres compositeurs russes, tels que Ilitch Tchaïkovski (Air de Iolanta) et Vasily Solovyov (le temps du muguet) ainsi que Wolfgang Amadeus Mozart (Don Juan Madamina), avant de restituer, en duo, pour envouter les présents à l’opéra d’Alger, des chefs-d’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart et Giuseppe Verdi. Dans la deuxième partie de la soirée, l’orchestre de l’Opéra d’Alger a, par ailleurs, gratifié l’assistance en interprétant les quatre mouvements de la 7e Symphonie de Ludwig Van Beethoven, pour conclure dans l’euphorie avec «Ouretsrou» et «Abdelkader ya Boualem», en hommage à Djamel Allam et Rachid Taha, deux grands artistes algériens, récemment disparus, auxquels le 10e Festival culturel international de la musique symphonique est dédié. Il y a lieu de noter, enfin, que des soirées sont prévues à l’Opéra d’Alger ainsi qu’au niveau du cinéma l’Afrique et des Master Class à l’INSM. Le Master Class c’est une sorte de rencontres entre les étudiants et les professionnels de la musique symphonique. Une semaine de brassage de musique fusionnée... une opportunité pour la bonne oreille et les gourmands de la symphonie universelle.

Sihem Oubraham