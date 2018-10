Afrique du sud - RASD : «L’Afrique ne sera libre qu’avec l’indépendance du Sahara Occidental »

Le Vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Luwellyn Landers s'est félicité, samedi à Laâyoune, des relations solides et profondes entre son pays et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), mettant en avant l'attachement de l'Afrique du Sud au droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. M. Landers qui effectue une visite d'Etat à la RASD pour célébrer avec le peuple sahraoui le 43e anniversaire de l'unité nationale, «a salué les relations solides et profondes entre les deux pays, concrétisées à la faveur de la visite du SG du Front Polisario, Brahim Ghali à Pretoria», a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS). À cette occasion, M. Landers a réitéré l'attachement de son pays au recouvrement de la souveraineté dans tout le continent africain permettant au peuple sahraoui de jouir son droit à la liberté à l'image de Timor oriental. «L'Afrique du Sud se rappelle avec fierté du soutien du peuple sahraoui au combat mené par le peuple sud-africain contre le régime de l'apartheid», a affirmé M. Landers, soulignant que son pays ne cessera de soutenir la cause sahraouie juste et de contribuer à la libération de l'Afrique. «Nous allons œuvrer à ce que l’on accordé à l’Etat sahraoui le statut de membre observateur au sein de l’ONU en attendant la proclamation complète de son indépendance et de sa liberté», a indiqué Lluwelyn Landars. Remerciant le peuple sahraoui pour l'accueil chaleureux, le responsable sud-africain a exprimé son souhait de voir les efforts internationaux contribuer à mettre un terme à l’occupation du Sahara occidental, précisant : «Nous sommes attachés à notre histoire commune, et nous n’avons d’alternative que de vous apporter notre plein soutien moralement et matériellement». Lors de son allocution, M. Luwellyn a souligné que, à maintes reprises, «l’Afrique ne peut se considérer comme libre que si le peuple sahraoui se libère, par fidélité aux principes et à l’esprit de Mandela». Le membre du secrétariat national du Front Polisario et wali d’El-Ayoune, Mohamed Yaslem a passé en revue «une histoire riche de solidarité avec l’Afrique du Sud qui s’est lancée dans un militantisme juste pour le peuple sahraoui», a indiqué SPS. Le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, accompagné d’une délégation, a effectué une visite à nombres d’infrastructures au niveau de la wilaya d’El-Ayoune, à l’instar de l’hôpital régional et d’autres centres, a-t-on appris de même source.