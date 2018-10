Embargo américain sur Cuba : Le président Diaz dénonce

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a dénoncé samedi l'embargo économique américain imposé depuis près de soixante ans à son pays, estimant que la politique de Washington constituait "le principal obstacle" au développement cubain. "Le blocus américain contre Cuba est le système de sanctions économiques le plus complet et le plus long jamais appliqué à un pays", a tweeté le président. M. Diaz-Canel a ajouté que cette politique était "le principal obstacle au développement de la nation", tout en appelant à son abolition. Le 31 octobre, la Havane présentera pour la 27e fois devant l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution non contraignante condamnant la politique d'embargo unilatéral, qui reçoit chaque année un soutien écrasant de la communauté internationale.