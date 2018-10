Le président Rohani et le retrait américain de l’accord nucléaire : « Une défaite pour Washington »

Le président iranien, Hassan Rohani, a estimé hier que le retrait des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien, représente "une défaite". "Tout le monde sait que les Etats-Unis ont subi une défaite légale et politique en laissant tomber leurs obligations internationales et que nous avons remporté une victoire", a dit M. Rohani dans un discours à l'Université de Téhéran, à l'occasion de la rentrée universitaire. "Seul un petit nombre de pays parlent du retrait des Etats-Unis (de l'accord nucléaire) comme d'une bonne décision", a ajouté le président iranien, dans ce discours retransmis en direct par la télévision d'Etat. "Ceux qui font preuve de prudence expriment leur déception (face à cette décision), ceux qui sont plus francs disent que c'était une erreur, et les plus directs disent carrément que c'était illégal", a-t-il ajouté.