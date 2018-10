Sort du journaliste Jamal Khashoggi : Trump se dit pessimiste

Le président des Etats-Unis Donald Trump s'est dit pessimiste samedi sur le sort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a disparu à Istanbul. «En l'état actuel des choses, il semble que peut-être on ne va plus le revoir, et c'est très triste», a déclaré M. Trump au sujet du journaliste. «Notre premier espoir était qu'il n'ait pas été tué mais peut-être que les choses ne s'annoncent pas bien», a-t-il ajouté au sujet du journaliste disparu. M. Trump a précisé qu'il allait appeler samedi soir ou dimanche le roi Salmane d'Arabie saoudite. Jamal Khashoggi, un journaliste opposant saoudien et collaborateur du Washington Post, a disparu le 2 octobre dernier après une visite au consulat saoudien à Istanbul. Plusieurs sources indiquent qu'il aurait été torturé et tué, un fait nié par les autorités saoudiennes. Selon le Washington Post, les autorités turques ont confié à des responsables américains être en possession d'enregistrements audio et vidéo décisifs établissant que le journaliste «a bien été torturé et tué dans l'enceinte du consulat d'Arabie saoudite». Ryadh a pour sa part, rejeté hier toute menace de sanctions liée à la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont il est accusé par certains pays d'être responsable, et promis de contre-attaquer en cas de mesures hostiles à son encontre. «Le royaume affirme qu'il rejette entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique», a déclaré un haut responsable sous couvert de l'anonymat, cité par l'agence officielle SPA.

R. I.