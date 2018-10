Feu vert israélien à la construction d’une nouvelle colonie à al Khalil : Vive tension en Cisjordanie

Le gouvernement israélien a donné hier son accord à la construction de 31 logements pour des colons juifs à Al Khalil, une première depuis 2002 dans cette ville de Cisjordanie occupée, où des centaines de colons sont installés au milieu de la population palestinienne.

En octobre dernier, les autorités israéliennes avaient annoncé ce projet, mais il n'avait alors pas obtenu le feu vert officiel du gouvernement, d'après la Paix Maintenant, une ONG israélienne opposée à la colonisation. «Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Al Khalil va avoir un nouveau quartier juif sur le site actuel d'un camp militaire», a annoncé le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, dans un communiqué publié à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire. Ce quartier comprendra 31 logements et deux jardins d'enfants, a-t-il précisé. «C'est une nouvelle étape importante» dans les actions entreprises par le gouvernement israélien «pour renforcer les implantations en Judée-Samarie (Cisjordanie, ndlr)», a ajouté le ministre. Les 31 logements qui vont être construits seront situés sur al-Shouhada, autrefois l'une des rues commerçantes les plus actives de la région menant au tombeau des Patriarches. Celle-ci est devenue une artère fantôme sous l'effet de l’occupation. La réouverture d'al-Shouhada est un cri de ralliement permanent des Palestiniens. C'est dans ce quartier que, jusque dans les années 1980, se trouvait la principale station d'autobus d’Al Khalil. Ce secteur a ensuite été saisi par les autorités israéliennes afin d'y installer une base militaire destinée à protéger les colons. Au chapitre des droits de l’homme, Le porte parole du gouvernement palestinien a exigé l'application immédiate du droit international dans les territoires palestiniens occupés et la protection du peuple palestinien contre les assassinats perpétrés par les forces d'occupation et les colons. La Turquie a fermement condamné l'attaque israélienne vendredi, contre des manifestants pacifiques dans la Bande de Ghaza, qui s'est soldée par la mort de sept Palestiniens, appelant à la protection internationale du peuple palestinien, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa. «Nous condamnons fermement l'attaque odieuse menée par Israël, négligeant le droit international et les valeurs humaines, tuant 7 manifestants pacifiques à Ghaza assiégée, et blessant plus de 200 autres», a indiqué samedi, le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué repris par Wafa.

«Israël doit comprendre qu'il ne peut priver le peuple palestinien de ses droits historiques et légitimes par le biais de la politique de violence qu'il suit avec indifférence», selon le communiqué. La diplomatie turque a également appelé à «une protection internationale» du peuple palestinien, entant un «devoir humanitaire», qui devrait être rempli sans perte de temps. «La communauté internationale doit assumer cette responsabilité morale», selon le document des Affaires étrangères. Le porte-parole du gouvernement, Yousef al-Mahmoud, a qualifié dans une déclaration reprise par Wafa, le meurtre de la mère de huit enfants, comme une «attaque terroriste», affirmant qu'Israël est le seul responsable de la multiplication des attaques de colons contre les civils palestiniens vivant sous l'occupation. Les colons impliqués dans des attaques contre des Palestiniens, sont «rarement poursuivis», a-t-il dénoncé, exigeant l'application immédiate du droit international dans les territoires palestiniens occupés et la protection du peuple palestinien. Des témoins palestiniens cités par l'agence, ont affirmé que les pierres avaient été lancées par des colons israéliens. Une vive tension règne depuis quelques jours en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis plus de 50 ans par Israël.

M. T. et Agences