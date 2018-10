Dans la lucarne : Un club face à ses difficultés

Le CRB, le club de la banlieue d'Alger, n'a pas encore réglé sa situation sportive. Ses résultats ne cessent de se détériorer de rencontre en rencontre. On a même l'impression que, de semaine en semaine, les choses deviennent plus difficiles pour ce club au passé glorieux. Tout le monde avait pourtant applaudit suite au précieux point ramené de Constantine devant le CSC. C'était un peu le point de l'espoir. Car, il n'était pas aisé de ramener un nul de «l'antre» du champion d'Algérie en titre, le CSC. De plus, devant ses fervents supporters, cela devient presque une mission impossible. Mais les jeunes joueurs du CRB l'ont fait. C'était un peu le cadeau d'adieu de Chérif El Ouazani avant de quitter la barre technique du club. Aujourd'hui, et contre l'USMA, la défaite concédée, at home, a été la "goûte qui a fait déborder le vase". L'équipe, selon certains, ne mérite pas ses supporters qui sont restés fidèles, puisqu'ils se déplacent avec le club en nombre important comme ce fut le cas à Constantine contre le CSC au stade Hamaloui, mais aussi au stade du 20 Août où ils garnissaient les gradins presque à ras bord. Par conséquent, la défection n'est pas dans le public du club. Là, on peut dire qu'ils peuvent être considérés comme des exemples du fait qu'ils restent derrière leur club et ce, quelles que soient les circonstances. Il faut dire qu'ils ne comprennent pas comment ce club, qui est truffé de titres, de coupes d'Algérie et aussi d'une consécration multiple sur le plan maghrébin avec plusieurs participations en coupes arabe et africaine, puisse tomber aussi bas. Ce n'est pas normal et il ne le mérite pas ! Tout le monde avait pensé qu'avec la venue de Madar Holding (SNTA), les choses allaient se dérouler comme sur un tapis rouge. Quelques semaines plus tard, il est revenu pratiquement à la case départ, pour ne pas dire autre chose. On peut même dire que les choses ont empiré au point de soulever tout un tollé auprès des supporters et tous les habitants du quartier de Belouizdad. Le CRB ne doit pas «mourir» et rétrograder en Ligue2. Avec seulement trois points en 10 matches de championnat national de Ligue1, les choses se compliquent et le club est dans une véritable "impasse", puisque la voie du salut tarde à venir. C'est-à-dire que la meilleure manière de pouvoir trouver une solution ne semble pas proche surtout qu'il n'y a pas une grande solidarité entre les différentes parties qui peuvent apporter un plus à ce club qui pratique un football racé et surtout efficace, apprécié par tous. Parmi les conséquences de la dernière défaite du CRB, à domicile, devant l'USMA, c'est la démission du CSA. C'est vrai que Le C.A existe encore, mais on ne voit pas très bien le rôle qu'il peut jouer, non seulement au niveau de la gestion du club, mais surtout comment renflouer ses caisses. Ce qui demeure le plus important à court terme, c'est que les joueurs soient sécurisés financièrement afin qu'ils puissent tout donner. Selon les dernières nouvelles, les supporters n'ont pas apprécié le comportement de certains joueurs qui n'auraient pas «tout donné». On parle même d'un agent qui est en train de "faire la pluie et le beau temps" à Belouizdad. Ce qui est sûr, c’est que l'ancien président du CRB n'a pas encore «rompu les amarres» avec le club. Et il ne veut pas partir bredouille. C'est-à-dire sans récupérer son argent. Si Rédha Malek et Djamel Gana n'avaient pas exigé la récupération de leur argent, ce n'est pas le cas de Bouhafs. Il y tient énormément. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il ne partirait que lorsque la nouvelle entreprise publique soit venue. Il est clair que si l'on n’essaye pas de faire réunir tout le monde autour d'une table, la situation actuelle au sein du CRB va perdurer. C'est presque inévitable ! Et c'est dommage pour un tel grand club qui a tout donné au football national !

Hamid Gharbi