Ligue des champions (demi-finale retour) ES Sétif - Al Ahly : Les deux victoires, une source de motivation

Les deux récentes victoires remportées par l’ES Sétif en championnat de ligue 1 Mobilis de football constitueront un facteur important en prévision de la demi-finale retour de la ligue des champions de la CAF face à Al Ahly le 23 octobre à Sétif, a affirmé l’entraîneur-adjoint Nasredine Sadi. Ces deux victoires obtenues en déplacement contre le MC Oran (0/1) et à domicile face au CS Constantine (2/0) constitueront une grande source de motivation pour les joueurs lors de ce rendez-vous africain, a ajouté le technicien sétifien. Les facteurs du terrain, du public et de la série de résultats positifs seront d’un apport non négligeable pour le moral des joueurs, a ajouté Sadi qui a affirmé d'autre part, la détermination de l’ESS de glaner les trois points du match en retard du championnat programmé lundi contre l’O Médéa. Le match retour contre Al Ahly sera difficile car l’ESS l’entamera avec deux buts de retard, a ajouté le technicien sétifien qui a assuré que "le foot ne connait pas d’impossible et l'ESS qui est loin d’être éliminé est disposée à relever le défi".