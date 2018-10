Ligue 2 (10e journée) : Statu quo

A l’exception de l’US Biskra, qui prend la seconde place, la dixième journée du championnat de Ligue Deux, disputée samedi, n’a pas apporté un grand changement au niveau du classement. En l’absence du leader, dont la rencontre face à la JSMS est reportée au 23 octobre prochain, la formation des Zibans a disposé de la modeste équipe de l’USM Harrach. Cette victoire, face à un adversaire en difficulté depuis l’entame de la saison, a mis du temps avant de se dessiner. C’est en seconde période que les protégés de Leknaoui ont fait la différence. 51’, Allem donne l’avantage aux locaux, avant que Messaadia ne confirme dix minutes plus tard. L’USMH, sans entraineur, a réduit la marque dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire de Zemmani. Toujours sans la moindre victoire, les Harrachis demeurent dans le ventre mou du classement. De son côté, le Widad de Tlemcen n’a pas pu faire mieux qu’un nul à Oran. Les protégés du coach Bouali sont revenus de loin dans ce derby de l’Oranie. 40’, Benouis ouvre la marque pour les locaux. 57’, Bougueche remet les pendules à l’heure. Les Asemistes ne se découragent pas et reprennent l’avantage grâce aux réalisations de Kerroum (68’) et Hicham-Cherif (70’). On pensait alors que le match était plié, mais c’était sans compter sur la détermination des visiteurs. 73’, Belhadj réduit la marque, avant que Noubli ne permette aux siens d’arracher le point du nul (84’). « Je regrette vraiment ce nul concédé face au WAT. Mes joueurs ont commis beaucoup d’erreurs défensives. La défense était le maillon faible lors de cette partie », a déclaré Zeghdoud, visiblement déçu. Par ailleurs, le MC El Eulma, l’ES Mostaganem et l’USM Annaba ont enregistré une progression au niveau du classement. Les trois formations pointent désormais au pied du podium. L’ESM et le MCEE sont allés chercher le point du nul, respectivement, à Kouba et à Bou Sâada. Les Tuniques Rouges de Bône se sont, quant à eux, imposé à domicile face au Rapid de Relizane. De son côté, la JSM Béjaia a réalisé une belle victoire chez elle, face au nouveau promu le NC Magra. Dans cette rencontre assez musclée, les poulains de Boussekine ont été menés au score dès la demi-heure de jeu. 21’, Zioueche ouvre la marque contre le cours du jeu. Les Béjaouis reviennent au score par l’intermédiaire de Bahi (54’). Dans les arrêts de jeu (90+12), Berchiche donne la victoire aux locaux en transformant un penalty pour le moins douteux, accordé par l’arbitre Oukil.

Dans le bas du tableau, la lanterne rouge ne parvient toujours pas à signer son premier succès. Les choses se compliquent un peu plus pour l’USM Blida, tenue en échec at home par le Mouloudia de Saida (1-1).

R. M.