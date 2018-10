Ligue 1-Mobilis (Mise à jour), Aujourd’hui à 17h45 : MCA - CSC et USMA - MOB : Chaudes empoignades à Alger

Le stade du 5-Juillet abritera, cet après-midi, un match très intéressant pour le compte de la mise à jour de la 8e journée du championnat, qui mettra aux prises le Mouloudia d’Alger avec le CS Constantine. Soit deux grosses cylindrées de la Ligue 1.

Le MCA, qui reste sur une belle victoire face au NAHD (2-1) lors de la précédente journée, attend de pied ferme l’équipe du CSC, champion d’Algérie en titre, qui reste sur une défaite concédée devant l’ES Sétif (2-0). Un public nombreux est attendu en la circonstance. Il sera composé uniquement des supporters mouloudéens, du moment que sur avis des responsables des deux clubs, les fans du CSC ne sont pas autorisés à se déplacer à Alger pour assister à la rencontre, en raison de la sensibilité qui caractérise les relations entre les deux galeries depuis les dépassements survenus la saison passée, au stade Hamlaoui, lors du match MCA-JSK en coupe d’Algérie. Au vu des forces en présence, l’on s’attend à un match palpitant et alerte. Certes, devant son public et sur son terrain, le Mouloudia part avec les faveurs des pronostics. Toutefois, l’équipe constantinoise dispose, elle aussi, d’atouts sérieux et elle est en mesure d’inquiéter elle aussi n’importe quel adversaire, même hors de ses bases. La direction de l’OCO mettra en vente, aujourd’hui, à partir de 9h, 30.000 billets pour cette prometteuse affiche. Espérons que le public du stade du 5-Juillet et les téléspectateurs assisteront à un match plein où règnera avant tout le fair-play.

Par ailleurs, le stade Omar- Hamadi accueillera une belle affiche, avec la confrontation entre l’USM Alger et le Mouloudia de Béjaia, pour le compte de la mise à jour de la 5e journée. L’USMA aura une bonne opportunité de revenir à hauteur de la JSK en cas de victoire, avec encore un match de mise à jour à disputer prochainement contre l’USMBA. Le MOB, pour sa part, tient à rester sur sa dynamique, avec l’intention d’arracher un résultat positif devant l’équipe de Soustara. Le nouvel entraineur mobiste, Kheireddine Madoui, attend beaucoup de ses joueurs dans ce match, surtout que son équipe voyage bien en ce moment. Seulement, ils auront en face une équipe usmiste intraitable à domicile et considérée comme l’un des favoris en puissance à la course au titre. MCA-CSC et USMA-MOB sont à suivre avec intérêt. Les deux rencontres seront retransmises par la télévision nationale.

Mohamed-Amine Azzouz

-----------------/////////////////////////

Pas de Sanafir au 5-Juillet

En raison du caractère particulier que revêt la rencontre opposant le MC Alger au CS Constantine, prévue le 15 Octobre 2018 au stade du 5-Juillet, et tenant compte des graves incidents enregistrés lors de la saison dernière lors de la demi-finale de la Coupe d'Algérie ayant opposé la JSK au MCA au stade Hamlaoui de Constantine, la Ligue de Football Professionnel a proposé au Manager du CSC et au Directeur Général du MCA de tenir leurs deux rencontres, phase aller et phase retour, en l'absence de public visiteur. Cette mesure, acceptée par les deux clubs, a été prise à regret par la LFP dans l'objectif de préserver les intérêts et la sécurité du public. Enfin, la LFP, tout en appelant les milliers de supporters des deux formations à la compréhension, rappelle que ce type de mesure a déjà été prise dans de nombreux championnats de football dans le monde, lit-on dans un communiqué paru sur le site de la Ligue du football professionnel. Rajoutant pour notre part, que même les directeurs sportifs du MCA et du CSC, respectivement Kamel Kaci Saïd et Tarek Aram,a ont demandé une telle mesure, à travers un courrier transmis à la LFP par chacun d’entre eux et publiés sur le même site par la LFP.