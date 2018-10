MOUVEMENT  EL ISLAH : Renforcer le front populaire

Le président du mouvement El Islah, Fillali Ghouini, a appelé à Relizane à renforcer les canaux du dialogue sérieux et responsable pour traiter des revendications de travailleurs sociales et professionnelles.

Il a salué l’appel du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour renforcer le front populaire intérieur et la solidarité nationale, affirmant que sa formation soutient cette démarche qui réunit tous les Algériens et protège le pays. D'autre part, Fillali Ghouini a fustigé les rapports étrangers sur l’Algérie faisant allusion aux déclarations du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’Homme sur les droits des migrants, qu'il a qualifiées de «fausses et tendancieuses». Le mouvement El Islah rejette en bloc ces déclarations qui visent à déstabiliser l'Algérie, a-t-il fait savoir. Il a également salué les réalisations acquises à la faveur de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.