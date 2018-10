Société civile : Contribuer au développement

Le président de la Coordination nationale de la société civile (CNSC), Bessalah Abdelhafidh, a mis l’accent, à Aïn Defla, sur la nécessité pour la société civile d’être davantage présente sur le terrain afin de «contribuer au développement du citoyen et sa prospérité». Intervenant à l’ouverture d’une journée d’information et de sensibilisation sur les risques liés aux inondations, M. Bessalah a indiqué que la société civile assurant le relais entre l’Etat et les citoyens «s’acquitte, en vérité, d’une mission de premier plan», soutenant que cette dernière doit jouer le rôle de locomotive dans tout travail ayant pour finalité l’intérêt général. Tout en faisant remarquer que le degré de développement de nombre de pays se mesure souvent au poids de la société civile et aux actions qu’elle enclenche sur le terrain, il a déploré l’absence d’un mouvement associatif puissant à même d’influer sur les citoyens en les incitant à adhérer à ses thèses. «Hormis le Croissant Rouge, les Scouts et très peu d’autres groupements, force est de constater que les associations réellement actives sur le terrain ne sont pas nombreuses, émoussant la dynamique de développement lancée par les pouvoirs publics», a-t-il déploré.