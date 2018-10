TAJ : L’orientation sociale de l’Etat saluée

Le parti Tajamou Amel Al Djazair a salué, dans un communiqué rendu public à l'issue de la réunion de son Conseil national, «les décisions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le PLF 2019, relatives au soutien à l'orientation sociale de l'Etat à travers les exonérations fiscales, l'amélioration du niveau du développement social et l'intérêt particulier accordé à l'approfondissement des réformes en faveur d'une plus grande justice sociale et davantage de transparence, d'efficacité et d'équité».

Après avoir mis en avant «le bilan positif» du Président de la République, à la tête du pays, et ce, dans les volets politique, socioéconomique, culturel et sécuritaire, le parti TAJ a salué «le message fort» adressé par le Président de la République à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid. Le parti a exprimé, à ce propos, son entière disposition et engagement pour la construction d'un front populaire solide devant consolider la cohésion nationale en vue de relever les défis auxquels fait face l'Algérie. Il a relevé, dans le même cadre, le rôle de la réconciliation nationale «dans la réalisation du développement et de la stabilité de l'Algérie», une réconciliation, a-t-on souligné, qui est désormais un modèle à suivre pour la résolution des conflits dans plusieurs régions du monde.

La formation politique a salué, en outre, le professionnalisme de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que son engagement et son attachement à ses missions constitutionnelles portant essentiellement sur la préservation de l'indépendance et la défense de la souveraineté et l'unité nationales, outre ses efforts et son rôle aux côtés des différents corps et services sécuritaires afin de sauvegarder la sécurité et la sérénité tant à l'intérieur du pays que sur les frontières.

Concernant la prochaine présidentielle, le parti TAJ a réitéré son appel au Président de la République pour poursuivre sa mission et briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2019, soulignant sa «fidélité constante et permanente» au chef de l'Etat et son appui sur le terrain pour la concrétisation de son programme. La formation politique a appelé, enfin, toutes les composantes du peuple algérien, notamment les partis politiques, la société civile, les personnalités nationales et les médias à faire entendre la voix de la sagesse et de la raison afin de contribuer à l'organisation de ce grand évènement politique dans une atmosphère sereine et démocratique.