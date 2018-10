FLN, Renouvellement partiel du Conseil de la Nation : Une importance particulière

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a lancé, hier depuis Bouira, une campagne en prévision des préparatifs par son parti en vue du renouvellement prochain de la moitié du Conseil de la nation, le 19 décembre 2018, et de l'élection présidentielle, le mois d'avril 2019.

«Pour lancer notre campagne, nous avons choisi Bouira, car c’est une wilaya-carrefour qui jouit d’une position géographique importante dans le centre du pays. Nous consacrons un volet à la préparation de la prochaine élection liée au renouvellement de la moitié du Conseil de la nation», a indiqué M. Ould Abbas lors d’une rencontre avec les cadres et élus du parti, organisée au siège du théâtre régional Amar-Laskri de la ville de Bouira. Dans son intervention, le SG du FLN a précisé que 921 élus de son parti représentant les wilayas de Bouira, de Boumerdès, de Tizi Ouzou et de Béjaia sont concernés par ce scrutin. «Cette élection revêt une importance particulière, car coïncidant avec l'élection présidentielle qui aura lieu juste trois mois après le renouvellement de la moitié des membres et élus du Conseil de la nation», a-t-il souligné. «Actuellement, nous sommes parti au pouvoir et jouissons de la majorité, nous devons donc renforcer cette majorité lors de cette élection du 29 décembre 2018 en prévision de la présidentielle 2019», a souligné M. Ould Abbas, tout en insistant pour que «tout cela se fasse dans la démocratie et la transparence les plus totales, ainsi que dans le respect de l’avis de tous les militants du parti sans exclusion». Le secrétaire général du FLN a mis en garde, par ailleurs, contre toute tentative de corruption dans la préparation et le choix des prochains élus du Conseil de la nation, appelant les militants et les cadres du parti à «lutter sans relâche et avec dignité contre la corruption pour que l’élection et le choix soient transparents et propres». «Nous ne vendons pas notre dignité pour un poste de 10 ou de 100 millions, soyez vigilants, nous lutterons contre toute tentative de corruption», a lancé le patron du FLN à l’adresse des cadres, militants et sympathisants du parti présents à la rencontre. Dans ce cadre, le SG du FLN a expliqué que la direction du parti allait recevoir les mouhafedhs des quatre wilayas, à savoir Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaia, puis ceux des autres wilayas, avant de les recevoir individuellement pour l’évaluation de leur travail et la révision des listes des futurs élus du parti.

M. Ould Abbas a aussi appelé de nouveau le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja, à la «clairvoyance» et à «se retirer avec honneur pour éviter toute éventuelle crise». «Le FLN n’a jamais connu de crise de ce genre depuis 1962, et nous n’acceptons jamais, en tant que parti au pouvoir et majoritaire, que cela se produise. Je peux même vous donner des exemples, celui de 1988, quand Abdelhamid Mehri a succédé à Chérif Messaâdia à la tête du FLN, ainsi qu'en 2004 lorsque l’ancien président de l’APN, Karim Younes, avait déposé sa démission pour préserver sa dignité, sans se soumettre à des signatures de retrait de confiance», a souligné M. Ould Abbas. Le problème auquel est confronté l’APN est «une affaire interne aux membres de cette institution de l’Etat. Cela a débuté lorsque Bouhadja a décidé unilatéralement d’exclure le secrétaire général administratif de l’APN, sans consulter le bureau du conseil composé de neuf membres issus des différents partis politiques», a expliqué à la presse M. Ould Abbas. «Les adjoints du président de l’APN ont expliqué à Bouhadja que l’article 9 du règlement intérieur de l’APN l’oblige à consulter les membres du bureau avant toute prise de décision, et lui ont demandé de renoncer à sa décision d’exclure le secrétaire général administratif de l’APN, mais il a refusé, ce qui a compliqué davantage les choses», a encore expliqué l’orateur. Il a ajouté que «des groupes parlementaires ont décidé par la suite de lui retirer leur confiance sur la base d’une collecte de 351 signatures», affirmant qu'il n’y avait «aucune intervention ou immixtion du gouvernement, ni de partis, ni de la présidence dans cette affaire». M. Oul Abbas a affirmé que la solution doit être «immédiate» et qu'il demande à M. Bouhadja de se retirer au nom du FLN. «Nous, dirigeants du FLN, appelons Said Bouhadja à la clairvoyance et à s’inspirer un petit peu des exemples que j'ai cités afin de préserver l’image du pays ainsi que les acquis de paix et de stabilité dont jouit l’Algérie, grâce à la sagesse et aux sacrifices du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a conclu M. Ould Abbas.