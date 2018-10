Approfondir la coopération : Le Mali se félicite de la «disponibilité» de l’Algérie

D.R Le directeur national des frontières au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation au Mali, Sogoba Ladji s’est «félicité» de la «disponibilité» du Gouvernement algérien à aider le Mali et coopérer avec ce pays dans le cadre du développement des zones frontalières.





Le directeur national des frontières au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation au Mali, Sogoba Ladji s’est «félicité» de la «disponibilité» du Gouvernement algérien à aider le Mali et coopérer avec ce pays dans le cadre du développement des zones frontalières. «Je félicite le Gouvernement algérien pour sa disponibilité à aider le Mali et coopérer avec lui pour le développement des zones frontalières», a affirmé M. Ladji dans son intervention exhortant en même temps les deux pays à «aller dans le sens de l’approfondissement de leur coopération». En ce sens, le responsable malien s’est attardé, à l’occasion de cette rencontre organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, sur «l’importance» du Comité bilatéral frontalier algéro-malien qui est un «cadre de coopération entre les deux pays». «Ce Comité permet de traiter un nombre de questions, notamment celles liées à la libre circulation des personnes ainsi que les questions d’ordre sécuritaire, d’échanges transfrontalier, commercial et culturel», a-t-il indiqué, soulignant «la forte disponibilité de l’Algérie à appuyer la partie Nord du Mali en ce qui concerne un certain nombre d’infrastructures».