Route transsaharienne : Booster les échanges commerciaux

Le Secrétaire général du Comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT), Mohamed Ayadi, a appelé à adopter une vision commune entre les pays participant au projet de la route transsaharienne afin de booster les échanges commerciaux. M. Ayadi a mis l'accent sur l'importance de «monter une étude en particulier avec les Maliens et les Nigériens pour une vision commune et dégager le mécanisme de développement le plus adapté». Selon lui, cette étude devra regrouper les schémas nationaux d'aménagement des territoires (Snat) des pays concernés afin d'élaborer «ensemble» un projet de développement dans les zones frontalières à partir d'un «regard complet». «Ce qu'il faut surtout, c'est construire ensemble la résilience et pour cela il est nécessaire de dégager des programmes sur l'espace sahélo-saharien», a-t-il lancé. Cette démarche se base essentiellement sur un diagnostic permettant «d'identifier les points forts et les faiblesses du territoire ainsi que les spécificités des espaces concernés et les défis du futur en associant les autorités, le secteur privé et toutes les compétences».