Appui à l’activité touristique : 1.500 projets

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a indiqué que «le nombre global des projets touristiques consacrés aux wilayas frontalières s’élève à 1.500, dont 200 en cours de réalisation, avec une capacité de 45.000 lits et un investissement estimé à 14 milliards DA». Ces projets «devront créer des pôles touristiques», a-t-il affirmé, soulignant que les différents programmes de développement tracés par le secteur «s’inscrivent dans le cadre de la relance et l’appui de l’activité touristique dans les wilayas frontalières, en vue de créer des milliers de postes d’emploi». S’agissant du domaine de l’artisanat, M. Benmessaoud a annoncé l’élaboration de programmes annuels destinés à ces wilayas, ajoutant que «les importantes réalisations concrétisées témoignent de l’intérêt particulier accordé par les hautes autorités à ces régions frontalières». Le ministre a dit que son secteur œuvrait à «asseoir une base solide pour permettre au tourisme et à l’artisanat de devenir une véritable clé de voûte pour le développement socioéconomique du pays», et ce dans le cadre du «développement durable et décentralisé».